Trumpova tisková mluvčí: Bůh chtěl, aby se Trump stal prezidentem

31. 1. 2019 / Jan Čulík

Washington Post konstatuje, že Trump má kupodivu, navzdory svým sexuálním eskapádám, lhaní a finančním podvodům osmdesátiprocentní volební podporu amerických evangelikálů.







Sarah Sanders says 'God wanted Trump to be president' https://t.co/9MYrKKOMiJ — BBC News (World) (@BBCWorld) January 31, 2019

Sarah Sandersová, tisková mluvčí Donalda Trumpa, se vyjádřila v americké náboženské televizní stanici, že "Bůh chtěl, aby se Donald Trump stal prezidentem".Sandersová řekla v křesťanské televizi Christian Broadcasting Network: "Myslím, že Pánbůh povolává všechny z nás, abychom v různou dobu plnili různé role a myslím, že On chtělm aby se Donald Trump stal prezidentem. Proto je v této funkci a myslím, že dělá fantasticky dobrou práci tím, že podporuje spoustu věcí, o něž lidem víry opravdu jde."Donald Trump numericky prohrál prezidentské volby v roce 2016 o tři miliony hlasů, avšak archaický americký volební systém dává přednost voličům z venkova před voliči z měst, proto byl jmenován do prezidentské funkce.Jak na to poukazoval můj otec, Jan Čulík senior odborník na anglického spisovatele Grahama Greena , a citoval jeho (existencialistický) výrok: "Úspěch odlidšťuje, neúspěch polidšťuje."Idiotský výrok Sarah Sandersové o Trumpově vyvolenosti Bohem má mnoho společného s arogancí vysokých manažerů (západních) firem, přeplácených miliardovými platy. Zejména to platí o rektorech britských univerzit, kteří mají dnes platy dvakrát nebo více vyšší, než je plat britské premiérky. Takový vysoký manažer na základě svého přehnaného finančního ocenění usuzuje, že je "vynikající nadčlověk", pod jehož úroveň by bylo radit se s obyčejnými smrtelníky, protože jeho "božská" rozhodnutí přece mají "výjimečně vysokou" hodnotu. Tak nikoho nekonzultuje a dělá zásadní chyby. Totéž Trump ve své samolibosti. Úspěch odlidšťuje, neúspěch polidšťuje.Podrobnosti v angličtině ZDE