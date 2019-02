Soukromá armáda ruského prezidenta: Historie nejdelikátnějšího úkolu Jevgenije Prigožina

1. 2. 2019

Jméno Jevgenije Prigožina se stalo synonymem neformální přítomnosti Ruska v konfliktních zónách, kde má své zájmy, od Sýrie přes Západní Afriku až po Venezuelu, uvádí redakční text analytického webu The Bell. Rizikový úkol podílet se na založení soukromé armády "pro Putina" tento člověk zřejmě obdržel od vyššího vojenského velení a sama myšlenka se zrodila na Petrohradském ekonomickém fóru ještě v roce 2010. Prigožin osobně zatvrzele odmítá svou účast na založení soukromé vojenské společnosti (PMC) a rozměry svého byznysu označuje za silně přeháněné.

Podle zjištění The Bell nápad založit soukromou armádu vzešel z generálního štábu, přičemž konzultantem záměru se stal zakladatel první PMC na světě (již zaniklé "Executive Outcomes") Jihoafričan Eeben Barlow.

"Vše začalo tím, že se naši generálové seznámili s Eebenem Barlowem," vzpomíná jeden ze zdrojů s dobrými kontakty na ministerstvu obrany. Krátkou lekci o využití žoldnéřů přednesl "přímo na petrohradském fóru".

V oficiálním programu fóra v roce 2010 byl Barlow zmíněn coby účastník jedné krátké akce - o tom, jak by měli vojáci navazovat spolupráci se soukromým sektorem a lze-li vůbec "privatizovat" armádu. Ovšem hlavním cílem návštěvy byla uzavřená prezentace pro nepočetnou delegaci ruského generálního štábu.

Zúčastnili se jí i spolupracovníci hlavního operačního velení odpovědného za plány na použití armády, sdělili redakci The Bell tři zdroje blízké ministerstvu.

V té době již se v Rusku dlouho uvažovalo o vzniku kádru formálně penzionovaných vojáků. Plán podle zdrojů podporoval náčelník generálního štábu armádní generál Nikolaj Makarov. Ministerstvo na pokus informaci ověřit neodpovědělo, pokus kontaktovat Makarova nevyšel.

Barlow, který je bývalým důstojníkem jihoafrických bezpečnostních sil, po pádu režimu apartheidu na konci 80. let, v době, kdy značná část jihoafrických vojáků musela do penze, založil firmu Executive Outcomes. Ta po následujících 15 let držela v napětí celý kontinent.

Vyčišťovací operace v Angole a Sierra Leone, potlačení státních převratů, několik občanských válek, hlavní kancelář v Londýně a ochrana západních korporací - o společnosti se točily filmy, na její základny vozili novináře a Barlow sám napsal několik knih.

Sm Barlow řekl redakci, že si dobře vzpomíná na své petrohradské vystoupení: "Už tehdy jsem říkal, že soukromé vojenské společnosti ze Západu i Východu zaplaví Afriku - a tam, tam jsou lidé, kteří usilují o moc, vliv a kontrolu nad zdroji. To se také stalo."

Detaily svého vystoupení Barlow upřesnit nechtěl - vysvětlil, že nenávidí novináře, a přestal komunikovat.

Na petrohradském fóru Barlow vysvětlil vojákům model PMC a předložil varianty adaptace takové společnosti na ruské podmínky. Hlavním předmětem debaty se poté stalo, zda taková struktura musí být legální, ale část siloviků byla kategoricky proti.

Do anexe Krymu zbývaly necelé čtyři roky a o účasti Ruska ve velkých vojenských taženích za hranicemi se dosud nemluvilo. Myšlenka počítala s využitím "nelegálů" pro zvláštní úkoly, aby byla minimalizována odezva a počet problémů v případě prozrazení.

Podrobnosti v ruštině: ZDE