Rozhovor Britských listů 204. Jak může studium starověku razantně osvětlit dnešní svět

1. 2. 2019





Jan Čulík hovoří s Hannou Čulík-Bairdovou, která vyučuje klasická studia na Bostonské univerzitě. Dr. Čulík-Bairdová při své práci intenzivně využívá moderních sociálních sítí, mnoho lidí jí sleduje na Twitteru, a ve svých přednáškách o starořecké a latinské literatuře a kultuře kriticky rozbírá především to, co vědci předchozích století zkreslovali a co má nesmírně aktuální vazby na dnešek. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 1. února 2019.







In this Britské listy Interview, Jan Čulík talks to Hannah Čulík-Baird, Assistant Professor of Classics at Boston University. In her work, Dr. Čulík-Baird systematically uses social networks and digital humanities. She has many followers on Twitter and in her lectures on ancient Greek and Latin literature and culture, she critically analyses many themes which are extremely relevant for contemporary times and which were often distorted and misinterpreted by scholars from previous eras.