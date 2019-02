Brexitéři vrací Tuskovi úder poté, co prohlásil, že je pro ně vyhrazeno zvláštní místo v pekle

Předseda Evropské rady Donald Tusk po dnešním jednání s irským premiérem Leo Varadkarem uvedl: „Přemýšlím o tom, jak vypadá zvláštní místo vyhrazené v pekle pro ty, kdo prosazovali brexit bez byť jen náznaku plánu, jak to bezpečně zařídit.“ Totéž prohlášení pak zveřejnil na svém twitterovém účtu.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.