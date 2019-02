Trumpova Zpráva o stavu Unie: V konfliktním projevu zaútočil na demokraty a na Muellera

6. 2. 2019



Ve své Zprávě o stavu Unie vydal Donald Trump ostrá varování demokratům, že "absurdní politicky zaujaté vyšetřování" poškodí hospodářský pokrok USA. Tyto jeho výroky byly v konfliktu s jeho apely na jednotu, které pronesl ve své první Zprávě o stavu Unie před rozhádaným Kongresem.



"Jestliže bude mír a vytváření zákonů, nemůže být válka a vytváření zákonů," vyhlásil. Znovu zdůraznil své rozhodnutí postavit zeď na jižní hranici USA a naléhal na poslance, aby zakázali potraty v pozdní době.



Oznámil také, že 27. a 28. února se znovu setká se severokorejským diktátorem Kim Jong-unem.









Na jedné straně Trump hovořil o tom, že "můžeme rozbít dlouhá desetiletí politické slepé uličky. Můžeme odstranit staré konflikty, zahojit staré rány, vybudovat nové koalice, vytvořit nová řešení a odemknout neobyčejný příslib americké budoucnosti. To rozhodnutí můžeme učinit sami."Trump se vyhnul jakýmkoliv zmínkám o vyhlášení nouzového celonárodního stavu, jímž často hrozí, znovu zdůraznil, že chce postavit zeď na hranici s Mexikem a obvinil poslance, že se ohledně pohraniční bezpečnosti chovají pokrytecky.Během svého projevu Trump přecházel od temných deklarací o "bezvládí na naší jižní hranici" a "krvežíznivých monstrech", která bojují pro Isis, až k pozitivním signálům, kdy chválil optimismus desetileté dívky, která bojuje s rakovinou mozku, a veterány z druhé světové války.Trump pronesl svůj projev v nepřátelském prostředí Kongresu. Za ním seděl viceprezident Mike Pence a demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi. Výraz její tváře sledovaly během Trumpova projevu v televizi miliony lidí. Seděla většinou s kamennou tváří.Před Trumpem seděl rekordní počet poslankyň, většinou demokratek, některé z nich byly oblečeny bíle na počest hnutí sufražetek. V horní galerii byly dvě bývalé zaměstnankyně Trumpova golfového střediska v New Jersey, které veřejně svědčily o jeho kontroverzní praxi najímání lidí, a žena-oběť sexuálního útoku, která konfrontovala republikánského senátora Jeffa Flakea ve výtahu během konfliktního potvrzování Trumpova nominanta pro Nejvyšší soud Breta Kavanaugha.Trump pochválil skutečnost, že je v americkém parlamentu nyní rekordní počet žen, na což přítomní a přítomné reagovali potleskem. Neustále zdůrazňoval svou "nulovou toleranci" pro imigrační politiku. Tvrdil, že je "morální povinností" bojovat proti tomu, co označil jako "krizi ilegální migrace" na americko-mexické hranici.Pochválil své údajné vedení silné americké ekonomiky po tom, co charakterizoval jako "dlouhá desetiletí zoufalé obchodní politické strategie" a přislíbil znovuvybudovat "rozpadávající se infrastrukturu" Spojených států.V zahraničí politice zopakoval podporu své vlády pro venezuelský lid, který protestuje proti autoritářské vládě prezidenta Nicoláse Madura.Trump pronesl svůj projev jen několik hodin poté, co republikáni v Senátu drtivou většinou hlasovali pro rezoluci odmítající Trumpovy plány na okamžitě stažení amerických vojsk z Afghánistánu a ze Sýrie.