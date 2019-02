Jak je to s dopravou v ČR a v Německu

9. 2. 2019 / František Řezáč

Dosti často jezdím vlakem z Norimberka ve směru na Wüzburg. V úseku pro "normální vlaky" přes Erlangen vedou nově až do Forchheimu 4 koleje. Opravdový rychlovlak InterCity má z Norimberka do Würzburgu a dále Frakfurtu/M.vlastní dvoukolejnou štreku. Ve směru z Norimberka do ČR přes Cheb nebo přes Furth im Wald jsou jakési "vedlejší" tratě, sloužící hlavně lokální osobní dopravě. Do Marktredwitz je dvoukolejka a pak do Chebu jedna kolej. Hlavní směr pak vede přes Hof na Drážďany. Za Furthem (Brod nad Lesy) směrem podél bavorsko-české hranice už je pak jen lokálka do Platlingu přes Železnou Rudu, kde se musí přestupovat a další železniční přeshraniční trasa je až na jihu do Rakouska.





Někdo tady zaspal.





Způsobila to hlavně "porevoluční" euforie pravičáků z ODS a ODA. Trati zrušíme, budeme jezdit auty.





Bavorská strana se podle toho zařídila a zrušila železnici do Haidmühle, kde byl přejezd do ČR. Tak holt to máme.