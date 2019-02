Rozhovor Britských listů 205. Opravujme věci, nevyhazujme je

Bohumil Kartous hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů s ekonomkou Soňou Jonášovou, zakladatelkou cirkulární ekonomiky. Soňa Jonášová poukazuje na obrovské ekonomické možnosti, pokud bychom přestali vyrábět jen pro vyhazování výrobků, ale soustředili se na jejich obnovu. Rozhovor, který se vysílá na Regionální televizi od pátku 8. února 2019, je aktuální tím, že ČR se nyní zřejmě rozhodla právě touto cestou nejít. Soňa Jonášová konstatuje:



"Právě se dostala k široké veřejnosti informace, že by se dlouho slibovaný a očekávaný konec skládkování recyklovatelných odpadů mohlo posunout až k roku 2030. Což je z pohledu udržitelného rozvoje i byznysu i z hlediska globální změny klimatu neakceptovatelné.Za posunem stojí dlouhodobé lobby firem vlastnících skládky, které mají v područí i obce a města, kterým vyhrožují, že by nový přístup znamenal radikální zdražení zpracování odpadů. Což je ale nepravda, neboť nový zákon myslí na obce, které budou třídit dobř,e a připravena je pro ně tzv. Třídící sleva, která jim zafixuje současnou míru skládkovacího poplatku. Je čas změnit optiku, jakou pohlížíme na odpady - neměli bychom se na ně dívat jako na něco, čeho se chceme zbavit a ještě za to musíme zaplatit, ale naopak jako na surovinu, které je cenná a platit by nám za ni měli ti, kteří ji dokážou zhodnotit. Myslela jsem si, celé poslední čtyři roky, že to půjde evolucí. Teď jsem si jistá, že na nefunkčnost systému upozorní jen revoluce."