Hlavní prosazovatel brexitu hájí koncentrační tábory

16. 2. 2019

Jacob Rees-Mogg, britský konzervativní "poslanec pro 18. století", hájil ve čtvrtek v britské televizní debatě skutečnost, že Britové v burské válce na jihu Afriky (1899-1902) provozovali koncentrační tábory, v nichž zahynuly desetitisíce lidí.Jacob Rees-Mogg: Já nepodporuju to, že by měli být lidé zatýkáni na svých farmách a uvězněni v koncentračních táborech, ale ona byla válka.Komentátorka: Zahynuly tam statisíce lidí!Jacob Rees-Mogg: Jihoafrické koncentrační tábory měly přesně tutéž úmrtnost, jaká tou dobou existovala v Glasgow. Tak - hm - to nebyla dobrá věc, ale kde jinde měli lidi žít, když byla válka?

Jacob Rees-Mogg: Nebylo to systematické vraždění. To prostě není pravda. Nepodporuju, aby lidi byli odváženi ze svých farem a umísťováni do táborů, ale ona probíhala válka a lidé tam byli odvezeni, aby tam mohli být nakrmeni, protože farmáři byli ve válce. Byli pryč a bojovali. Musíte porozumět historii a tomu, co se ve skutečnosti dělo.











Jacob Rees-Mogg: Ne, hovořím o burské válce. V ní byli lidi umístěni do táborů pro jejich vlastní ochranu.Komentátorka: Britové tam vynalezli používání koncentračních táborů.Jacob Rees-Mogg: Obávám se, že si pletete užívání koncentračních táborů s Hitlerovými vyhlazovacími tábory.Komentátorka: Neříkám, že jsou totéž. Říkám, že každý koncentrační tábor je defakto děsivá a strašná věc.Jacob Rees-Mogg: To byli lidé, kteří byli internováni pro jejich vlastní bezpečnost. No, to není dobrá věc.Komentátorka: Zemřely statisíce lidí!Jacob Rees-Mogg: Úmrtnost byla úplně stejná jako v Glasgow. Úmrtnost před sto lety byla daleko vyšší než dnes z mnoha různých důvodů.Komentátorka: Bylo to systematické vraždění!Jacob Rees-Mogg: Tak tohle je jedna z těch věcí, kdy musíte porozumět historii a tomu, co se opravdu dělo.