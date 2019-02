Obrovské "úspěchy" Polska na mezinárodní scéně, protesty před televizí a právní stát

Andruszkiewicz, jehož bývalí kolegové ho obvǐňují, že absolutně neví vůbec nic o ničem týkajícím se počítačů, není jediným "expertem" pracujícím pro polskou pravici. Poslanec ze strany Kukiz'15 právě zaměstnal vůdkyni polské protiočkovací kampaně (tedy - vlastně kampaně za šíření epidemií) jako svou asistentku. Dr. Jarosław Szymanek, známý svými právními expertízami podporujícími převzetí ústavního soudu stranou Právo a spravedlnost, byl právě vyloučen z akademického života poté, co bylo zjištěno, že je to plagiátor: vydal 18 stránek dizertace své studentky pod vlastním jménem.

Není divu, že všechno v Polsku pokračuje tak, jak to pokračuje: vládní limuzíny se znovu octly uprostřed automobilové nehody, poté, co byl za volant posazen třiadvacetiletý nezkušený člen ochranky bez kvalifikace. Možná, že je jen dobře, že nový boeing 737, zakoupený v listopadu 2017 k dopravě vrcholných politiků, zůstává pořád ještě na zemi, protože pro něj neexistují kvalifikovaní piloti, a politikové tedy stále létají letadly objednávanými od letecké společnosti LOT. Co je horší, vláda dokázala naprosto zkazit největší naději polského průmyslu v posledních letech - masovou výrobu grafénu. Poté, co byl vynálezce výrobního procesu, dr. Włodzimierz Strupiński, odsunut stranou, práva na výrobu tohoto revolučního materiálu byla předána speciálně vytvořené firmě, nic z toho však není a bylo právě oznámeno, že tato firma prodává své stroje. Ono je to tedy jedno, protože mezitím Čína vytvořila vlastní metodu jak vyrábět tento materiál...