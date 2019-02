Desetitisíce lidí protestovaly ve Francii proti antisemitským útokům

20. 2. 2019





Desetitisíce lidí vyšly ve Francii do ulic na protest proti nedávnému nárůstu antisemitských útoků. V Paříži se jedné takové demonstrace měl účastnit premiér Édouard Philippe spolu s ministry a poslanci a prezident Macron bude držet minutu ticha u pařížského památníku holocaustu.



Ve Francii žije kromě USA a Izraele největší procento židů.

Francouzská vláda varuje, že dochází k nárůstu antisemitismu, který se ve Francii "šíří jako jed", navzdory stále pociťovanému traumatu poté, co do táborů smrti bylo deportováno kolaborantskou vichystickou vládou za nacistické okupace 78 000 francouzských židů.V pondělí se stal terčem antisemitského útoku židovský hřbitov v Quatzenheimu v Alsasku. Kdosi počáral 80 náhrobků hákovými kříži. Macron hřbitov v úterý navštívil a sdělil místním činitelům a členům židovské komunity: "Je pro mě důležité být tu dnes s vámi."O víkendu, na pokraji protivládních protestů žlutých vest, se stal terčem vlny nenávistných projevů filozof Alain Finkielkraut, syn židovského kupce s koženým zbožím, který přežil Osvětim. Skupina mužů mu nadávala do "špinavého sionisty" a zdůraznila, že "Francie patří nám".V pátek byli zatčeni dva teenageři, poté, co údajně vypálili ze vzduchovky výstřely na synagogu v pařížské čtvrti Sarcelles, kde žije velká židovská komunita. Tento měsíc byly také počárány hákovými kříži pařížské poštovní schránky s portréty nedávno zemřelé političky, která přežila holocaust, Simone Veilové. Německé slovo Juden bylo nasprejováno na výkladní skříň pekařství na ostrově Svatého Ludvíka v centru Paříže.Francouzská média si povšimla vzestupu antisemitských útoků a nápisů na okraji protivládních protestů žlutých vest, které začaly v listopadu jako vzbouření proti dani z pohonných hmot a rozšířily se v obecné protivládní a protielitářské hnutí. Někteří demonstranti používají antisemitských hesel při útocích na Macrona jako bývalého Rothschildova bankéře, a dělají protižidovská gesta. Akademici, kteří studují hnutí žlutých vest, poukazují na to, že hnutí samo není antisemitské, ale že se antisemitismus objevuje na pokraji demonstrací.Antisemitismus existoval ve Francii už před vznikem žlutých vest. Loni policie zaznamenala nárůst antisemitských trestných činů o 74 procent. To vyvolalo poplach v zemi, kde žije největší množství židů v Evropě.Podrobnosti v angličtině ZDE