Africká unie chce zlikvidovat plán EU zpracovávat žádosti migrantů v Africe

25. 2. 2019



Z připravovaného dokumentu Africké unie vyplývá, že se chystá přesvědčit pobřežní státy v Africe, aby v této věci s EU nespolupracovaly.



Africká unie usiluje o likvidaci nejnovějšího plánu Evropské unie na zastavení migrace do Evropy. Poukazuje na to, že se Evropská unie snaží vytvořit v Africe "de facto vazební tábory" pro imigranty a porušovat práva osob, které v nich mají být zadržovány. To by bylo porušením mezinárodního práva.







Společný postoj afrických zemí zdůrazňuje rozhodnost 55 členských států Africké unie, v jejímž čele nyní stojí Egypt, přesvědčit všechny pobřežní země v Africe, aby s tímto plánem Bruselu nespolupracovaly.



Loni v létě schválila Evropská unie plán na vytvoření "regionálních imigračních přijímacích středisek". Migranti, nalezení v evropských výsostných vodách, by byli odváženi zpět do Afriky do těchto "středisek", kde by se zpracovávaly jejich žádosti o azyl.



Brusel už má takovou dohodu s Libyí, kde je v současnosti 800 000 migrantů. Z nich je 20 000 migrantů zadržováno ve vládních vazebních střediscích. Libyjské úřady jsou obviňovány z mnohonásobného a velmi vážného porušování jejich lidských práv. Nedávná zpráva OSN konstatovala, že migranti v Libyi čelí "nepředstavitelným hrůzám". Evropská unie to financuje.



Některé severoafrické státy, včetně Maroka, už návrhy EU na vytvoření těchto "středisek" odmítly. V Africké unii však existují obavy, že jiné členské státy v Africe by mohla EU přesvědčit, aby tento plán realizovaly, nabídkou rozvojových fondů.



Italský ultrapravicový ministr vnitra Matteo Salvini chce, aby tato "střediska" byla vytvořena kolem sahelského regionu, v Nigeru, v Čadu, v Mali a v Súdánu. O projektu měla o tomto víkendu jednat Evropská unie v Sharm-el-Sheikhu v Egyptě s Ligou arabských států.



"Když Evropská unie něco chce, většinou toho dosáhne," konstatoval vysoký činitel Africké unie. "Africká hlavní města se obávají, že v důsledku tohoto plánu dojde k vytvoření svého druhu moderních trhů s otroky, kdy dostanou tzv. 'nejlepší' Afričané povolení k tomu usadit se v Evropě, a ostatní budou odhozeni zpět. Lidé jsou ohledně toho skutečně rozzuřeni."



Podrobnosti v angličtině

