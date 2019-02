Evropská unie poslala v Egyptě Theresu Mayovou kamsi

25. 2. 2019





Během schůzky Evropské unie v egyptském letovisku Sharm el-Sheik znovu po tisící opakovala Evropská unie svůj neměnný postoj vůči Británii a vládě Theresy Mayové. Šéf Rady Evropy Donald Tusk varoval Mayovou v neděli odpoledne - po tisící - že vedoucí představitelé EU jí nenabídnou žádné ústupky ohledně dohody o odchodu Británie z EU, dokud neuspořádá další hlasování v Dolní sněmovně a dokud nedokáže, že má ve sněmovně většinu pro něco.



Tusk toto sdělil Mayové během soukromého třicetiminutového rozhovoru poté, co Mayová oznámila, že ruší plánované hlasování o dohodě o odchodu Británie z EU, které se mělo konat ve středu 27.2., a odkládá ho až na 12. 3., tedy pouhých 17 dní před brexitem.

Tento nový odklad Mayové vyvolal v Británii zuřivé reakce. Vedoucí představitelé podnikatelů a opoziční politikové obvinili Mayovou, že přivádí Británii stále blíže "útesu" a že dne 29.3. hrozí, že Británie vypadne z EU bez dohody, což by mělo katastrofální důsledky. Stínový labouristický minsitr pro brexit Keith Starmer její jednání označil za "vysoce neodpovědné".Mnozí poslanci Dolní sněmovny se snaží donutit vládu Mayové, aby požádala Brusel o odložení brexitu, pokud se jí nepodaří zajistit do 13. března od EU takové změny dohody o brexitu, které by Dolní sněmovna schválila. Jenže Evropská unie opakovaně zdůrazňuje, že dohoda je uzavřená a že ji EU nebude otvírat a znovu o ní jednat.Tusk zdůraznil, že evropská sedmadvacítka musí mít "jasno o návrhu, který bude v Británii podpořen většinou"."Datum 29. března si Británie vnutila sama sobě, nikdo v Irsku ani v EU Británii nevyhrožuje, že Británie vypadne z EU bez dohody," řekl irský premiér Leo Varadakar. "Tohle je situace, kterou si Británie vytvořila sama pro sebe."Rakouský kancléř Sebastian Kurz v Sharm el-Sheikhu podpořil možnost odložení brexitu, pokud Mayová do poloviny března nezíská v Dolní sněmovně parlamentní většinu pro něco.Ve středu se chtějí tři vlivní poslanci, Yvette Cooper z Labouristické strany a Oliver Letwin a Nick Boles z Konzervativní strany donutit premiérku Mayovou zákonným dodatkem, aby brexit odložila, pokud do 13. 3. nezíská podporu parlamentu pro svou dohodu o brexitu.Tři členové vlády Mayové - ministři David Gauke, Amber Rudd a Greg Clark - oznámili, že v této věci budou hlasovat proti vládě a zmíněný zákonný dodatek podpoří.Podrobnosti v angličtině ZDE