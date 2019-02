Felgengauer: Závislost Ruska na Číně "narůstá každým dnem"

25. 2. 2019

Rusko ve vojenské technologii stále více závisí na Číně - což znamená obrácení trendu, který existoval ještě před několika dekádami, napsal nezávislý analytik Pavel Felgengauer v článku krátce po publikaci staženém z webu Gorbačovovy Novoj gazety. Také geopolitická rovnováha se podle Felgengauerova názoru posouvá ve prospěch Číny, a to na úkor Ruska.

Putin podle Felgengauera veřejně tvrdí, že rusko-čínské vztahy jsou založeny na rovnosti, avšak ve skutečnosti je to už dnes jen sen. Čína je vystavena sankcím na import zboží dvojího užití od krveprolití na Náměstí nebeského klidu v roce 1989. To Peking rychle přinutilo hledat náhrady za západní technologie, které nemohl dovézt.

Proto v 90. letech relativně chudá a zaostalá Čína musela v Rusku nakupovat, co nemohla pořídit na Západě - a to ačkoliv Moskva nebyla ochotna prodávat vše, co Peking chtěl. (Neprodávala např. pokročilejší velitelské a řídící systémy, spíše jen jednotlivé zbraňové platformy - pozn. KD.)

Dnes ovšem Rusko stále častěji nemůže vyrábět vojenské zboží, které by si přálo, protože spousta komponentů už není dostupná kvůli protiruským sankcím vyvolaným útokem proti Ukrajině. Zatímco Číně se svého času ve velké míře dařilo najít náhradu za nedostupný západní import, Rusko ve stejném úkolu příliš nepokročilo.

A to má ještě další důsledek, který odráží změnu rovnováhy mezi Ruskem a Čínou: Rusko nakupuje z Číny vojenské vybavení, které nyní nedokáže vyrobit na základě svých vlastních zdrojů. "Čína dosud Rusko potřebuje," uzavírá Felgengauer. Jenže o rovnosti lze mluvit stále méně, protože rovnováha se stále více vychyluje ve prospěch Číny.

Podrobnosti v ruštině: ZDE