Čtvrtý operátor jako deus ex machina

26. 2. 2019 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce debatovali politici Faltýnek (ANO), Kupka (ODS) a Michálek (piráti) mimo jiné také o tom, jak zlevnit datové služby mobilních operátorů v České republice. To téma bylo ve veřejnosti velmi propírané už v době Sobotkovy vlády, tehdy se obětním beránkem stal Jan Mládek. Už to bude dva roky od doby, kdy skončil jako ministr průmyslu a obchodu, ale politici za tu dobu neudělali vůbec nic.

Nicméně přece jen se něco stalo. Současná ministryně průmyslu a obchodu vstoupila do dějin české politické satiry tvrzením, že si Češi mohou za drahá data sami tím, že jich využívají jen málo. Toto tvrzení, inspirované podle paní ministryně operátory samotnými, dalo pak vznik mnoha legračním obrázkům na Facebooku. Například matka nabádá dítě, aby nechalo téct vodu přes celou noc, aby tak byla voda levnější. Kouzelné ovšem je především to, že paní ministryně, která má bránit veřejný zájem, která je placená daňovým poplatníkem, slouží ve skutečnosti soukromému byznysu operátorů, když opakuje jejich flagrantně debilní poučky.

Určitý respekt z operátorů dával najevo v nedělní debatě také první místopředseda Hnutí Ano, pan Faltýnek, když veřejnosti sdělil, že pan premiér bude jednat s operátory o vstupu jejich nového konkurenta na trh. Ano, čtvrtý operátor má být podle politické shody, jak jsme ji mohli vidět v Otázkách V. Moravce, jakýsi deus ex machina, který zajistí, aby konečně fungovala konkurence, abychom měli ceny jako v Rakousku, Polsku, na Slovensku nebo v Rumunsku. Proč si současní tři operátoři vlastně nekonkurují a proč by se čtvrtý operátor neměl přizpůsobit zdejším poměrům, není zřejmé, není to ani tématem veřejné debaty.

V každém případě nástup čtvrtého operátora je dostatečně neurčitě daleko, aby mohli politici působit na lidovou představivost svými návrhy, z nichž samozřejmě vůbec nic neplyne. Takže se můžeme těšit na to, že téma se bude vracet bez jakéhokoli zlepšení každé dva tři roky dalších deset dvacet let. Než přijdou politici, kteří nebudou veřejnost obtěžovat technickými detaily svých snových světů, ale prostě zajistí konkurenční prostředí mezi operátory v tomto státě – bez ohledu na to, kolik jich tu je nebo bude.