Pochlapí se KDU-ČSL?

Děje se něco, co je pro budoucnost Evropy opravdu zásadní. Během posledních několika let se snažily středopravicové politické strany v Evropě ujasnit si, jaký postoj zaujmout vůči výzvě ultrapravicových nacionalistických populistů v mnoha zemích. Největší politický blok v Evropě, Evropská lidová strana (EPP), což je seskupení většinou středopravicových politických stran z členských zemí po celé Evropské unii, občas tyto protidemokratické síly a myšlenky toleroval a přijímal. To se dělo mnoha různými způsoby, nejvýznamnější však bylo pokračující partnerství Evropské lidové strany s vládnoucí stranou v Maďarsku, Fidesz.





Tím poskytovala Evropská lidová strana Viktoru Orbánovi a jeho stále autoritářštějšímu jednání v Maďarsku alibi - někteří členové Evropské lidové strany zřejmě kalkulovali s tím, že stojí za to zkompromitovat zásadní demokratické hodnoty. Je nesmírně důležité si uvědomit, co vládnoucí politická strana v Maďarsku dělá: ochromuje svobodná média, likviduje nezávislost soudů, útočí na akademickou svobodu, mučí hladem lidi, které zadržuje ve vazebních střediscích, realizuje antisemitské propagandistické kampaně...







To nejsou věci, které by byly slučitelné s demokratickými hodnotami nebo s demokratickými politickými stranami. Stále větší počet členských politických stran seskupení Evropská lidová strana je morálně nesprávnou strategií udržování strany Fidesz v tomto politickém klubu frustrován a nyní se dostatečný počet těchto politických stran rozhodl, že už to stačilo. Mají teď dostatečně velkou sílu k tomu, aby přiměly Evropskou lidovou stranu k diskusi a k hlasování o tom, zda Fidesz vyloučit. V České republice jsou členy tohoto poslaneckého klubu TOP O9 a KDU-ČSL. Doufám, že se obě tyto strany k rostoucímu hnutí v Evropské lidové straně požadující vyloučení maďarské strany Fidesz připojí.