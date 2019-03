Nezodpovězená otázka: proč usoudili antisemité, že Labouristická strana je pro ně?

4. 3. 2019

Rasismus - vůči Romům, vůči muslimům - je otevřeně přítomný ve většině českých politických stran. Nikdo to neřeší. Zřejmě proto nemají mnozí v ČR porozumění pro vážný problém s antisemitismem v dnešní britské Labouristické straně, kde se to aspoň do určité míry řeší - v ČR se nad rasismem mlčí. Reakce některých čtenářů z ČR byly pozoruhodné: "Nemůžeme brát vážně stížnosti židů, že jsou obětí antisemitismu, protože jsou zaujatí." - V civilizované zemi se naopak vychází ze zkušenosti postižené menšiny, protože ta je relevantní. To se týká v ČR jak Romů, tak muslimů, tak například i žen. (JČ)

Řekla mi, že lidé, kteří jsou za to odpovědni, spadají do dvou skupin: agresivní a tvrdí fundamentalisté, včetně lidí, kteří šíří konspirační teorie, a pak skupina, která je daleko méně horlivá, avšak "je obětí jakéhosi tribalismu, kmenovosti". "Mnoho mých židovských přátel už z Labouristické strany odešlo," řekla mi. "Mám pocit, že musím zůstat a bojovat. Ale jsem už na hranici."Jde o hluboké otázky týkající se současné kultury Labouristické strany. Podívejte se na video, která nakonec vedlo k suspendování poslance Chrise Williamsona, a zamyslete se ne nad tím, co řekl ("příliš ustupujeme - příliš mnoho se za antisemitismus omlouváme") ale nad tím silným potleskem, který následoval od přítomných.Vzdorné, odporné rezoluce, které nedávno vydala hrstka místních organizací Labouristické strany v reakci na Williamsonovo suspendování, a jejich potlesk symbolizuje něco, o čem je nutno mluvit.Jeden židovský labouristický aktivista hovoří o tom, že strana se stala obětí "viru" (všimněte si, co napsali členové strany na Twitteru, zveřejnil to náměstek šéfa strany Tom Watson, o tom, že židi "podvádějí, jsou to podrazáci, chladně vám lžou a mají srdce a mozek naprosto bez jakékoliv lidskosti"). Je to příliš široce rozšířeno, aby to mohlo být odepsáno jako "okrajové jevy". Celá záležitost je případovou studií ohledně toho, jak rasismus funguje, a že když lidé něco trvale popírají, mohou velmi lehce skončit ve velmi nebezpečné morální blízkosti k tomu.Většinou díky internetu žijeme dnes v době přebujelých konspiračních teorií, spojených s klasicky antisemitskými klišé o zlovolných židovských kabalách a údajných tajných spiknutích.Vzhledem k tomu, že po referendu o brexitu z r. 2016 přijala Labouristická strana vlastní formu populismu, přejala určitou část těchto konspiračních teorií. Dnes labouristé prezentuje reálná selhání moderního kapitalismu nikoliv jako něco systémového, ale jako práci malé skupinky lidí, která ostatním kazí svět: to, co Corbyn nazývá "sobeckou elitou", která si "zmonopolizovala bohatství, které bychom měli sdílet všichni".Corbynovy vazby na - zdvořile řečeno - některé kontroverznější osobnosti izraelsko-palestinského konfliktu hrály roli tím, že posunuly tento narativ do opravdu deprimujícího prostoru. On sám hovořil v minulosti o "ruce Izraele", která nenápadně a tajně jedná zdaleka. A z toho pak vznikla představa, že Izrael - a tedy všichni židi - mají něco společného s "pomluvami Labouristické strany". A že obvinění z antisemitismu mají vždycky skrytou agendu.Podrobnosti v angličtině ZDE