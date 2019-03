Důvody, proč Rusové hovoří o úpadku Putinova vlivu a slábnutí FSB, "jsou velmi rozdílné"

6. 3. 2019

Nový průzkum centra Levada zjistil, že Rusové jsou přesvědčeni, že vliv Vladimira Putina a služby FSB na život v Rusku za poslední rok poklesl. Jak ale tvrdí šéf centra Lev Gudkov, Rusové vědí, že žijí v policejním státě - a důvody pro jejich názory na Putina a FSB se navzájem liší.

Podle průzkumu vliv prezidenta Vladimira Putina a FSB na zemi ve srovnání se stavem v loňském roce poklesl. Kreml to ovšem zřejmě nechápe.

Podle Gudkova lze výsledky průzkumu vysvětlit velmi snadno. "Máme co do činění se stabilním názorem Rusů na mocenský systém. To je struktura mocenských orgánů založená na vertikálních a represivních institucích." - Všechny rysy mocenského systému slibované ústavou chybějí.

Průzkum ukázal, že Rusové považují systém moci za oslabený. Podle Gudkova populace za slábnutím Putinova vlivu vidí na jedné straně klesající účinek nepřetržité nacionalistické mobilizace kontrastující s poklesem životní úrovně; na druhé fakt, že Putin navzdory slibům podepsal penzijní reformu, s níž 90 % obyvatel nesouhlasí.

Pokud jde názory obyvatelstva na pokles vlivu služby FSB, podle Gudkova existují dvě jiné příčiny. První je dominance mediálních zpráv o armádě, která nyní vytlačila FSB z pozice instituce č. 2 po Putinovi. Druhou představují četná selhání zpravodajských orgánů, včetně kauzy Skripal.

Přesto Putin zůstává zdaleka nejvlivnější postavou ruského politického života - a on i FSB jsou zárukami, že v dohledné době nedojde v Rusku k žádnému skutečnému uvolnění, domnívá se Gudkov.

