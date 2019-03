Už druhý nejmodernější Boeing 737 havaroval. Je problémem interakce pilota s automatikou?

11. 3. 2019



Pilot letadla Etiopských aerolinií, které havarovalo při letu z Addis Ababy do Nairobi vyvolává vážné otázky týkající se výrobce letadel Boeing.



Podle Etiopských aerolinií letadlo pilotoval zkušený pilot s vynikající historií leteckého provozu.



Boeing 737 MAX 8 je hypermoderní letadlo. Toto etiopské bylo registrováno teprve loni v listopadu. Zmizelo z radaru pouhých šest minut po zahájení letu.

Okamžitě vyvstává srovnání s letem č. 610 společnosti Lion Air, který havaroval před čtyřmi měsíci a při tom zahynulo 189 lidí. Letová data ukazují kolísavé stoupání a klesání, než toto letadlo, také MAX 8, havarovalo pouhých 12 minut po startu.Po světě léta více než 300 těchto hypermoderních letadel Boeing 737-MAX a letecké společnosti si jich objednaly od roku 2017 více než 5000. Je to nejnovější verze nejprodávanějšího světového letadla Boeing 737, která umí, více než předchozí letadla, ještě více létat automaticky.Automatický, samořízený provoz, však má své problémy. Je známo, že pojišťovny jsou nejvíce znepokojeny situacemi, kdy samořídící automobily mají koexistovat s lidskými řidiči, nejistou interakcí mezi lidskou a umělou inteligencí.Piloti po celém světě zuřili, když se dověděli po katastrofě letadla společnosti Lion Air, že jemné softwarové změny autopilota letadla MAX 8 nebyly pilotům plně sděleny, ani nebyly učiněny součástí povinného nového výcviku pilotů.Nové letadlo totiž nyní automaticky kompenzuje takovou situaci, o níž automat usoudí, že úhel letadla jej ohrožuje možností zhasnutí motorů. Je to bezpečnostní rys, který funguje trochu jinak, než na co jsou piloti letadel 737 zvyklí. Černá skřínka letadla firmy Lion Air dokázala, že piloti havarovaného letu měli s touto otázkou problém.Boeing argumentoval, že pokud piloti dodržovali existující procedury, neměl by být žádný problém. Avšak z předchozích havárií, zejména z havárie letadla společnosti Air France nad jižním Atlantikem, vyšlo najevo, že čidla automatických systémů řízení letadla, mohou začít nesprávně fungovat, a že piloti, kteří si zvykli důvěřovat technologii, jsou v koncích, když najednou technologie přestane fungovat. Lidské reakce pak vedou ke katastrofě.Letecký průmysl se chlubil tím, že je letecká doprava bezpečnější než kdy předtím a Mezinárodní asociace leteckého provozu v tomto desetiletí po dobu několika let nezaznamenala žádnou havárii moderního komerčního letadla přepravujícího cestující. Nejhorší havárie byly důsledkem externích činů - teroristických útoků, sebevraždy pilota, ruských střel. V případě letu MH370 zůstala havárie nevysvětlena.Je možné, že se objeví specifické příčiny nynější havárie etiopského letadla, které nebudou mít nic společného s problémy havárie letadla společnosti Lion Air nebo nové verze boeingu 737. Firma Boeing v to jistě doufá.Jenže důvěra, že nové letadlo vždycky automaticky znamená bezpečnější letadlo, byla nejnovější havárií vážně otřesena.Podrobnosti v angličtině ZDE