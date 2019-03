Krampová-Karrenbauerová říká "Ne" evropskému centralismu

Šéfka německé vládní strany stanovila limity Macronovým ambicím:

11. 3. 2019

Šéfka německé vládní strany CDU odmítla "evropský centralismus" obsažený ve francouzských ambicích společně jednat proti zadluženosti a ekonomické nerovnosti, informuje Katrin Haertelová.

Evropská minimální mzda, jednotný systém sociálního zabezpečení a společné dluhopisy představují "špatnou cestu", prohlásila Annegret Krampová-Karrenbauerová, chráněnka kancléřky Merkelové, která vede vládní stranu CDU, v komentáři pro list Welt am Sonntag. Vytvoření "společného trhu pro banky" by však podle ní bylo cenné.

Reakce Berlína na dalekosáhlé plány francouzského prezidenta Emmanuela Macrona posílit Evropskou unii představuje zatím poslední příznak toho, že se lídři dvou největším mocností EU rozcházejí, pokud jde o tón a podstatu toho, jak napravit potíže kontinentu.

Macronův manifest usilující o zastavení evropských nacionalistů počítal s vytvořením několika nových agentur, zatímco Krampová-Karrenbauerová zdůrazňuje potřebu strategie spojující individuální státy s přístupem širšího regionu. "Práce evropských institucí si nemůže nárokovat žádnou morální nadřazenost na úsilím o spolupráci národních vlád," napsala politička.

"Naše Evropa musí zesílit," ale odpovědí nemůže být prosté přenesení pravomocí z národní a lokální úrovně, cituje list Krampovou-Karrenbauerovou.

"Nové evropské základy nemohou fungovat bez národních států: Poskytují demokratickou legitimitu a identifikaci," uvedla politička. "Jsou to členské státy, kdo formulují a spojují vlastní zájmy na evropské úrovni. To je, co dává Evropanům jejich mezinárodní váhu."

Německá politička dále vyjádřila názor, že by EU měla získat stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN, aby došlo ke zlepšení schopnosti bloku zapojit se do zahraniční a bezpečnostní politiky. V současnosti disponují stálým křeslem v Radě Francie, Čína, Rusko, USA a Británie.

Větší shody s Macronem německá vládní strana dosahuje v oblasti potřeby jednotné databáze migrace, dohody o ochraně hranic a evropského paktu o ochraně klimatu.

Macronův návrh na "evropskou obnovu" je součástí snahy politiků oslabit atraktivitu populistických stran, které chtějí změnit květnové volby do Evropského parlamentu v referendum o nacionalistických vizích kontinentu.

Není to poprvé, co Krampová-Karrenbauerová slevuje z politiky své předchůdkyně. Již před zvolením předsedkyní CDU v prosinci 2018 nadbíhala konzervativcům.

"Nehledě na to, jak okouzlující jsou Francouzi, ve Francii je to vždy především o francouzských zájmech," prohlásila v listopadu.

