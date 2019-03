"Útok bucharem na britskou ekonomiku"

Jak se Britové nesmyslně rozhodli zničit své hospodářství

13. 3. 2019

Dosud samozřejmě jako člen Evropské unie obchodovala Británie s EU bez dovozních a vývozních cel. Jakmile by však opustila EU bez dohody, pokud se Británie rozhodne zrušit svá dovozní cla, musí to platit pro celý svět. Protože výroba mnohého zboží v třetím světě je daleko levnější, Británie tím zdevastuje svou ekonomiku.Britská vláda ví, že nejzranitelnější vůči zrušení dovozních cel je zemědělství a automobilový průmysl. Proto dovozní cla v těchto sektorech ekonomiky chce udržet. Je to kontroverzní plán, protože to bude znamenat zvýšení ceny evropských automobilů o 10 procent (v průměru o 1500 liber, tedy o 45 000 Kč!! - jen kvůli blbosti lidí, kteří hlasovali pro brexit) i zvýšení cen hovězího, kuřecího a vepřového masa dováženého z EU.Dovozní cla mají být zrušena pro hliník, ocel, strojírenství, zbraně, munici, obuv, papírové a dřevěné výrobky.Cla budou dále platit mj. pro hovězí, jehněčí, vepřové, kuřecí maso, určité mléčné výrobky, kompletní autopmobily, keramiku, hnojiva a pohonné hmoty.Zároveň vláda oznámila, že nezavede celní prohlídky na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.Britští vládní činitelé uznávají, že to bude mít záporný dopad na konkurenceschopnost průmyslu a zemědělství v Severním Irsku. Zboží vyvážené z Irské republiky do Severního Irska nebude podléhat clu, avšak zboží vyvážené ze Severního Irska do Irské republiky, která je v EU, ano.Zboží vyvážené z Irské republiky na hlavní britský ostrov bude podrobené clu. (Tohle je zřejmě porušením předpisů Světové obchodní organizace, která velí, že cla musejí být platná pro všechny všude, anebo nikde.) Britští vládní činitelé přiznávají, že toto opatření zřejmě povede k pašování zboží ze Severního Irska na hlavní britský ostrov. Severní Irsko se zřejmě stane "rájem pašeráků". V minulosti financovalo pašování zboží severoirský terorismus.Policie v Severním Irsku i v Irské republice se obává, že brexit přinese existujícím kriminálním sítím na irském ostrově velkou "brexitovou dividendu". Z nedávných zpráv vyplývá, že kriminální gangy, které provozují pašeráctví v Irsko pocházejí z celého světa, včetně Asie a pobaltských zemí.Náměstek britského ministra pro obchod George Hollingbery konstatoval, že zrušení cel do určité míry ochrání nejchudší britské rodiny před zvýšením cen.Carolyn Fairbairnová, generální ředitelka Konfederace britského průmyslu, charakterizovala možnost vypadnutí Británie z EU bez dohody jako "útok bucharem na britskou ekonomiku"."Z tohoto se dovídáme všechno, co je špatného na vypadnutí Británie z EU bez dohody. Dovídáme se o nejdramatičtějších změnách v podmínkách obchodování, jakým tato země kdy čelila od poloviny devatenáctého století. Ty jsou zemi vnucovány bez konzultací s podnikateli, bez jakéhokoliv času na přípravu. Takhle se nedá žádné zemi vládnout. To, co nám nyní hrozí, je vnucení těchto nových podmínek obchodování, zatímco bude zablokováno naše obchodování s naším nejbližším obchodním partnerem. To je útok bucharem na britskou ekonomiku."Podrobnosti v angličtině ZDE