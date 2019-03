Ať Klausové vstoupí do evropských voleb a ukážou, co umějí

14. 3. 2019 / Boris Cvek

Jestliže někdo jako Klaus ml. veřejně řekne, že schvalování unijní legislativy v českém parlamentu je srovnatelné s rozhodováním o složení transportů do koncentračních táborů, je to plivnutí do tváře obětem nacistů z Osvětimi, Dachau a podobně. To je nad slunce jasné.

Nicméně, jak Kupka argumentoval, nejde jen o tento výrok Klause ml., nýbrž o celou řadu dřívějších výroků, od nichž se musela ODS ústy svého předsedy distancovat. Ano, Klaus ml. dávno patří nikoli do ODS, ale do nějaké extrémní pravicové, nejlépe neonacistické strany. Co může být ostatně pro neonacisty příjemnější než to, když se zločiny Hitlerova režimu přirovnávají k EU? Z tohoto pohledu nemohla být Osvětim žádný vážný zločin, je to přece jako hlasování v českém parlamentu v roce 2019.

Kam by ale Klaus ml. mohl jít? Konkurovat Okamurovi do SPD? Založit vlastní stranu? Ano! K tomu vyzval jeho slavný otec, ačkoli není úplně jasné, koho vlastně vyzval, neboť vytváření „skutečně pravicových stran“, které by byly úspěšné, lidem kolem Klause st. dlouhodobě nejde (ať to byl Petr Mach, Boris Štastný, Adam B. Bartoš nebo celý ten neofašistický kvas kolem Akce DOST). Podle Klause st. „jde ODS k bezvýznamnosti“, jak říká titulek na Novinkách. Já bych spíše řekl, že je s podivem, jak se Petru Fialovi daří navzdory dědictví Klause st. tu stranu držet nad 10% preferencí. To je úžasný výkon. Kolik by asi dostala ta „skutečně pravicová strana“, která podle Klause st. musí „dříve či později“ vzniknout? Dvě procenta?

Bylo by skvělou zprávou, kdyby Klaus st. konečně i se svým synem vstoupili do politického kolbiště a ukázali, na co mají. Ideálně v evropských volbách, protože EU je jejich silné téma. Mohli by se s Okamurou krásně porvat o jeho voliče a uloupnout mu pár procent, které dostanou celou SPD mimo Evropský parlament. A pokud jde o ODS, na její zničení není zapotřebí ani jednoho z Václavů Klausů, stačí když se začne jasněji profilovat jako ta stará dobrá strana Ivana Langera a Pavla Béma. A to zcela jistě zvládne i bez Klause ml.

ODS jde k bezvýznamnosti, musí vzniknout nová strana, říká exprezident Klaus