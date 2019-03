Chaotický brexit je součástí velkého Trumpova plánu jak ochromit Evropu

14. 3. 2019





Jestliže bude brexit zrušen, jak Británie, tak celá Evropa z toho budou mít obrovský prospěch - a Donald Trump utrpí porážku, píše Natalie Nougayrède. Brexit podporují hlasití a vlivní kazatelé z Trumpova světa ve Washingtonu - a realita Donalda Trumpa má obrovský dopad na Evropu, kde je toho chaos brexitu absolutní součástí.



Ve Washingtonu Natalie Nougayrède hovořila s Tedem Bromundem z Heritage Foundation. To je americký konzervativní thinktank, s nímž mají pravicoví britští brexitéři těsné styky. Trump podporuje vypadnutí Británie z EU bez dohody. Ve svém projevu ve Varšavě r. 2017 definoval "západ" jako civilizaci bělošského nacionalismu.

Bromund a Jakub Grygiel, profesor na Catholic University of America ve Washingtonu, jasně dokazují, jak jsou propojeni Trump, brexit a současné problémy Evropy.Protrumpovští aktivisté vidí brexit jako zásadní krok k rozbití Evropské unie, organizace, která, jak píše Grygiel, "přežila svůj účel jako organizační síla v Evropě". Zdrojem těchto postojů je strach, že by Evropská unie mohla jednoho dne být mocným konkurentem zájmům Spojených států: "Je načase, si uvědomili, že EU je otevřený a deklarovaný nepřítel role, kterou přijaly v Evropě Spojené státy po roce 1945," píše Bromund.Kořenem toho všeho je ideologický strach, že Spojené státy prohrají v globální soutěži mocností, pokud by byla Evropská unie silná. Bromund kritizuje Německo, že je "nejhorším spojencem USA", nejen pro svou energetickou politiku vůči Rusku, a píše, že jestliže EU nalezne způsob, jak omezit čínské investice na svém území, začne té metody používat i proti americkým investicín.Brexit je považován za účinný nástroj, který má zabránit Evropě v jakémkoliv jednání (ať už je to proti globálnímu oteplování, anebo v otázce multilateralismu), které by protiřečilo americkým národním zájmům.Pokud nebude brexit zrušen, osa brexitérů a stoupenců Donalda Trumpa bude rozhodovat o tom, co se děje v naší části světa - a nebude to hezké.Mnoho Evropanů, zejména ve středovýchodní Evropě, se daleko více obává ztráty tradiční americké ochrany pro své země než brexitu. Avšak obě tyto otázky jsopu relevatní pro snahu trumpovců omezit schopnost Evropské unie definovat svou vlastní budoucnost.Pro Bromunda je ideální budoucností svět, který řídí Spojené státy.Submisivní Evropa a ještě submisivnější Británie, podřízená nebezpečnému Trumpovu názoru na svět, je to, o co ideologové v USA usilují. Země, která se odřízne od Evropy, se stane totální obětí Donalda Trumpa. A Evropa kvůli tomu oslábne.Podrobnosti v angličtině ZDE