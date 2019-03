Skotská poslankyně: Kdybychom bývali hlasovali pro nezávislost Skotska, byli bychom mimo tento neuvěřitelný chaos

14. 3. 2019

Mhairi Black, poslankyně za skotské nacionalisty v Dolní sněmovně: Myslím, že Británii se dostane pěkně velkého šoku, a pěkně se probudí, ohledně toho, co bude důsledkem nezpodpovědnosti této premiérky. Realita naší situace nyní je taková, že i jestliže dosáhneme konsensu a budeme hlasovat pro odložení brexitu, stačí, aby jediná ze 27 zemí Evropské unie toto odložení vetovala. Už víme, že Farage a jeho kumpáni jezdí po Evropě a lobbují v různých zemích, jako v Itálii, v Maďarsku, v Polsku, a je ironické, že Farage chce, aby jiné země zablokovaly to, o čem rozhodl tento parlament, jehož suverenitu chtěl údajně tolik posílit. Jak říkám, stačí, aby jediná členská země EU to vetovala - a vypadneme z EU 29. března bez dohody. Protože Evropská unie je organizací rovných národů. Nikdo nevidí, že se na nás po kolejích řítí vlak vypadnutí z EU bez dohody. Tady se pořád vynořují různé "další nové návrhy". Povídá se o nadstranickém konsensu pro dohodu typu EFTA, nebo že zůstaneme v jednotném trhu a v celní unii... My skotští nacionalisté jsme toto navrhovali před dvěma lety!! A bylo to ignorováno.







A věc je ta: lidi ve Skotsku se na tohle dívají. A navzdory tomu, že se jim tvrdilo, že musejí hlasovat proti skotské nezávislosti, aby mohli zůstat v EU, navzdory tomu, že hlasovali pro setrvání v Evropské unii, navzdory tomu, že sem do sněmovny dvakrát! vyslali většinu poslanců na základě protibrexitového politického programu, stále jsou ignorováni, a navzdory tomu, že skotská vláda předložila kompromisní návrhy, jsme nyní v této situaci. A ráda bych se zeptala každého unionistického poslance v této sněmovně: Řekněte mi, co víc máme dělat tady na těchto lavicích, co jsme ještě neudělali, abychom zabránili tomu, aby bylo Skotsko vytrženo z Evropské unie proti své vůli do chaosu odchodu z EU bez dohody.

Aha, a teď slyším hlasy, že jsme měli hlasovat pro dohodu o brexitu paní Mayové. To mi právě potvrdili mou argumentaci. Protože i kdyby všichni skotští poslanci podpořili paní premiérku, ona by stejně prohrála!Takže na tom, co tady děláme, vůbec nezávisí. Tohle není unie rovných národů. A dobře to shrnul můj dobrý přítel, bývalý poslanec v této sněmovně Jim Sillars, když hovořil o skotské nezávislosti. Řekl, že dne 18. září 2014, od sedmi ráno do deseti večer, ovládalo Skotsko svou vlastní budoucnost. A otázkou bylo jestli jednu minutu po desáté tu moc vrátíme, anebo zda si ji necháme pro sebe. My jsme se tehdy rozhodli tu moc vrátit zpět do Londýna. Do této sněmovny. A jen se podívejte, co se stalo. A řeknu vám, pane předsedo, jestli je tohle unie rovných národů, tak až příště se budete dotazovat Skotska, zda chceme zůstat součástí této unie, jsem naprosto přesvědčena, že ta odpověď bude jiná.