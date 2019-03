Nová ODS a stará ČSSD

16. 3. 2019 / Boris Cvek

Výkonná rada ODS jednomyslně rozhodla o vyloučení Václava Klause ml. ze strany, což podle mého soudu brilantně zdůvodnila tím, že Klaus ml. jedná dlouhodobě ve zcela konkrétních případech proti jejím zájmům, ba dokonce odmítá ODS volit v evropských volbách. Kromě toho byl také rozhodnutím vedení ODS vrácen Ivan Langer do pozice řadového člena strany.

Důvěryhodnost ODS jako strany, která se vskutku změnila, tak výrazně stoupá a zároveň se proti dědictví minulosti upevňuje pozice poměrně normálního konzervativního politika západního stylu, Petra Fialy, který stranu od jejího propadu vede. ODS chce mít jasně prozápadní orientaci a nechce vystoupit z EU. To je ovšem radikální rozchod s klausismem, který mentálně stojí na ruském mafiánském kapitalismu a formální demokracii bez občanské společnosti.

Je otázka, co to udělá s voliči občanských demokratů, ba s celou pravicovou scénou. Kdysi se říkalo, že voliči ODS jsou naprostou většinou jasně proevropští v kontrastu s ODS samotnou. Od té doby vznikla TOP09 a situace na proevropské pravici je velmi komplikovaná, nepřehledná. Možná se ODS rozhodla pohnout v evropské tematice k neutrálnímu postoji, který by jí umožnil vzít voliče proevropské pravici a pravici tak vlastně sjednotit. Stejně je možné, že začne brát voliče pirátům, ale i to, že začne ztrácet ve prospěch Okamury nebo nějakého projektu, který spustí Klausové. Vypuštění Klausů do prostoru, který zatím ovládá Okamura, by ovšem mohl být povedený tah a jeho důsledkem další štěpení krajní pravice a vyostření vzájemných animozit.

V každém případě nová ODS ostře kontrastuje se stále starou ČSSD. ČSSD se hrbí před tatíčkem na Hradě, zve si ho na sjezd přes jeho protizápadní a protilevicové postoje, zatímco ODS navzdory hromům a bleskům svého prvního předsedy vyloučí zcela suverénně jeho syna, ikonu českého protizápadního populismu, na který se ČSSD snažila tak snažně nasednout za dob ministra Chovance a jeho konfrontace s EU kvůli uprchlíkům a kvůli zbraním. Ono kdyby se mělo v ČSSD vylučovat za dlouhodobé systematické škodění levicovým hodnotám této strany, byla by to učiněná jatka. A na prvním místě by museli odejít zemanovští populisté, kteří se ostatně Klausům podobají až podezřele moc.