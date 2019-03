Dolní sněmovna schválila rezoluci Mayové o odložení brexitu do 30. června 2019

14. 3. 2019

Výsledek dvou dnů hlasování v Dolní sněmovně:







1. Parlament nechce, aby Británie odešla bez dohody.



2. Parlament nechce, aby Británie odešla s dohodou.



3. Parlament nechce debatovat o tom, na jaké dohodě by se poslanci mohli shodnout.



4. Parlament se nechce zeptat voličů, zda je tohle všechno pořád ještě nutné.

The upshot of 2 days of voting:

1. Parlt doesn’t want to leave w/out a deal

2. It doesn’t want the only deal on offer

3. It doesn’t want to hold debates to find out what kind of deal MPs might be able to agree on

4. It doesn’t want to ask us whether any of this is still necessary — Sean Jones QC (@seanjonesqc) March 14, 2019

Why EUCO should allow an extension, if the UK gov and her majority in the House of Commons are not ready for a cross-party approach to break the current deadlock ? https://t.co/lj1Tm4kmIg — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 14, 2019

Jon Snow, Channel 4 News: Pane ministře, vy víte lépe než já, že parlament nyní projednou přesně reprezentuje zemi. Je naprosto rozhádaný. Nikdo po celé zemi neví, co se děje, nikdo v parlamentě neví, co se děje, a ani vy netušíte, co se děje, přestože jste ve vládě. Vláda je naprosto bezradná, celá země je naprosto bezradná. Jsme terčem posměchu!





Straight to Matt Hancock’s face:



“The country is at sea... we are a laughing stock.”



pic.twitter.com/3u4LxDNckZ — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) March 14, 2019

Pokud by Dolní sněmovna dohodu Mayové při třetím pokusu neschválila, britská vláda by musela požádat EU o daleko delší odložení brexitu, což by znamenalo, že by se musely konat i v Británii eurovolby, což Mayová považuje za nepřijatelné.

Poměrem 412 hlasů k 202 schválila ve čtvrtek v podvečer britská Dolní sněmovna rezoluci předloženou premiérkou Mayovou navrhující, že britská vláda požádá Evropskou unii o tříměsíční odložení brexitu do 30. června 2019.Součástí rezoluce je formulace, že britská vláda požádá o toto "technické" tříměsíční odložení brexitu, pokud poslanci Dolní sněmovny schválí dohodu, kterou Mayová uzavřela s Bruselem o brexitu, přestože tato dohoda byla už dvakrát parlamentem odmítnuta.Donald Tusk se ovšem vyjádřil, že EU by měla Británii poskytnout jedině dlouhý odklad brexitu.