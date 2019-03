Londýnský primátor Sadiq Khan: Nenechám se zastrašit teroristy

15. 3. 2019





Novozélandský terorista požadoval usmrcení nejen Angely Merkelové, ale také londýnského primátora Sadiqa Khana.



Channel 4 News s ním o tom v pátek večer hovořil:



Sadiq Khan: Zaprvé, já vím z osobní zkušenosti, že muslimové v Londýně jsou znepokojeni. Z rozhovorů, které jsme měl. Kontaktoval jsem dnes dopoledne hlavní komisařku londýnské metropolitní policie, jejího náměstka i šéfa protiteroristické jednotky. A během dneška, dnes je muslimský svátek, ale také během několika dalších dní, jsme zorganizovali vysoce viditelnou policejní přítomnost u londýnských mešit. Také jsme zajistili dodatečné poradenství pro mešity, aby tyto modlitebny přijaly preventivní opatření.

Sadiq Khan: Mě pravidelně informuje šéfka policie a její tým a také protiteroristická jednotka. Jsem si teď vědom jedné věci, že nelze oddělovat boj proti terorismu od normální policejní práce. Je to všechno spojené. Protiteroristická jednotka dostává informace od policistů, kteří fungují v městských čtvrtích. A musíme si uvědomit, že naše policie potřebuje více finančních zdrojů. Potřebujeme více policistů, více policistů pro styk s veřejností, a musíme také investovat do technologie.









Zdroj v angličtině ZDE

Reportérka: Samozřejmě, vy jste tady od toho, abyste uklidnil ostatní lidi. Ale vy sám jsem byl jmenován v tom manifestu jako terč teroristického útoku. Máte obavy o svou vlastní bezpečnost?Sadiq Khan: My nejednáme o bezpečnostních otázkách týkajících se mne ani jiných. To, co vím, z minulosti, za poslední dva a půl roku, je, že my máme nejlepší policii na světě. Nemohu připustit, abych změnil způsob, jak žiju. Ani nemohu připustit, abych já nebo město, jehož jsem primátorem, byli zastrašeni činy těchto teroristů. Nemůžeme změnit svůj způsob života, protože to oni právě chtějí. Cílem teroristy je připoutat k sobě pozornost veřejnosti a terorizovat druhé. A představa, že někdo ve vzdálenosti 18 000 kilometrů mě zastraší tak, že změním způsob svého života, k tomu nedojde.Reportérka: Jedním zdrojem znepokojení při tomto útoku je zneužívání sociálních sítí. Možnost vysílat živě na Facebooku. Dokonce i teď, na YouTube, můžeme najít video tohoto útoku. Myslíte si, že se společnosti provozující sociální sítě chovají neodpovědně? A pokud ano, co by se mělo v té věci udělat?Sadiq Khan: Hovořím už delší dobu o odpovědnosti firem provozujících sociální sítě, které musejí toto vyřešit. Zločin je zločin, ať už je spáchán na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Pokud nebudou jednat a nezačnou tohle brát vážně, jiní jednat budou a politikové budou muset zavést regulaci. A také kritizuju svou profesi. Reagujeme příliš pomalu a nedodržujeme krok se změnami v technologii. Vydali firmám sociálních sítí varování, vedli jsme s nimi rozhovor, jednali jsme s nimi v rukavičkách, jestliže bude dál problém, po tom, co jsme viděli v Christchurch, a ony nebudou jednat, tak budeme jednat my.Reportérka: Mnoho lidí také hovoří o rostoucí mainstreamové islamofobii, ať už jsou to výroky zveřejňované na internetu, nebo veřejné urážky na ulici, výroky politiků. Myslíte si, že to pak vede k takovýmto teroristickým útokům?Sadiq Khan: Podívejte se, v roce 2016 jsem kandidoval v předvolební kampani na londýnského primátora. Kdy vládnoucí strana vedla kampaň, která podle mnoha zkušených odborníků byla nejrasističtější a nejkonfliktnější předvolební kampaní v této zemi. Kdy premiér této země, ministryně vnitra, ministři mě spojovali s terorismem, kvůli víře, ke které patřím. Kandidát, který kandidoval proti mně, se mi nikdy neomluvil. Neomluvila se ani strana, ke které patří. Neomluvila se média, která zintenzivňovala tyto výroky. Takže já si jsem velmi dobře vědom, jaké dopady mají takovéto výroky a chci říci toto: Tohle nejsou lidi na periférii, kdo rozdmychávají plameny nenávisti. To nejsou lidé na periférii, kteří démonizují lidi kvůli jejich víře. To nejsou lidi na periférii, kteří zneužívají strachu lidí, namísto, aby je uklidňovali. To jsou mainstreamoví politikové. Někteří z nich byli ve vládě, někteří z nich měli funkci, kterou zastávám já. Někteří z nich jsou stále ještě ve vládě. Toto jsou mainstreamoví politikové, kteří zneužívají sdělovacích prostředků k zintenzivňování těchto výroků. A pokud z Christchurch vzejde něco dobrého, je důležité, že s mocí jde ruku v ruce odpovědnost používat jazyka velmi opatrně.Reportérka: A závěrem, myslíte si, že police a bezpečnostní služby se musejí daleko více zaměřit na ultrapravicový extremismus?