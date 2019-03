Brexit: Je EU ochotna prodloužit platnost článku 50 Lisabonské smlouvy?

15. 3. 2019

Zdá se, že řada britských zákonodárců je ochotna požádat EU o prodloužení procesu brexitu, místo aby došlo k vystoupení bez dohody k 29. březnu. Ale bude EU souhlasit s odložením rozchodu?

Žádost britského parlamentu o prodloužení lhůty podle čl. 50 může čelit skeptické reakci.

V unii, která má do značné míry dost nedostatku společného názoru v Londýně, není vůbec zaručeno, že bude s prodloužením souhlasit. Lídři EU a členských států před dvěma týdny většinou prohlásili, že jsou otevřeni myšlence prodloužení, ale jedině pokud může Británie ospravedlnit toto posunutí lhůty. Vyžadovalo by to jednomyslné schválení ze strany všech 27 dalších členských států.

Předseda Evropské rady Donald Tusk prohlásil, že Británie bude muset předložit "věhohodné ospravedlnění" pro jakoukoliv žádost o odložení.

Není zatím jasné, co má EU přesně na mysli. Avšak pravděpodobně očekává jasný itinerář toho, jak chce Británie s dodatečným časem naložit. Ideálně by šlo o technické prodloužení pro implementaci vyjednané dohody po třetím hlasování.

Pokud se podaří přesvědčit všechny členy EU, otázkou zůstane, na jak dlouho bude vystoupení z EU odloženo.

Ve čtvrtek předložený návrh hovoří o prodloužení procesu do 30. června.

