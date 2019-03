Jak vám Mladá fronta lže

Tak tito vlastenci se rozhodli postavit kříž bez povolení příslušného úřadu, ostatně proč by to dělali s povolením, zatčení jím přinese mediální pozornost, po které touží. Úřady se zachovaly přesně tak jak musely, v souladu s platnou legislativou, jako kdybyste si na náměstí bez povolení začali stavět kůlničku. To je vše co se stalo.



Dřívější pokácení kříže nesouvisí s tím, že by tento symbol rozrušoval migranty, ale otevřená náckovská provokace rozrušuje radikální levičáky. Migrantům je stejně kříž jedno, po tom co se zde vynořili po nejšílenější plavbě života je toto asi poslední starost, kterou mají, a stejně nechtějí na tomto bohem zapomenutém ostrově zůstat.

Tímto se nechci nikoho zastávat, jen konstatuji, co se zde stalo, má zcela jiné kontury než epický příběh o rozumných lidech, netolerantních uprchlících a šílených multikulturalistech, kterým není ani kříž svatý. Bývalé nejčtenější seriozní noviny v Česku nejenže vyloženě manipulují s fakty, ale hlavně dávají náckům to co chtějí. Za nadšeného potlesku významné části spoluobčanů.