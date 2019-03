Nový Zéland odsoudil Erdogana. Zneužil videozáznamu z masakru v Christchurch ke svým předvolebním lžím

19. 3. 2019





Novozélandská vláda kritizovala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana za to, že opakovaně promítal videozáznamy z útoku na mešity v Christchurch davům na svých předvolebních shromážděních.



Erdoğana uvedl, že pošle domů "v rakvi" každébo, kdo se pokusí o takové útoky v Turecku, které podle něho nebyly dílem osamělého střelce.

Novozélandský ministr zahraničí Winston Peters odsoudil Erdoğana za zneužívání záběrů z novozélandských masakrů. Uvedl, že by to mohlo ohrozit Novozélanďany v zahraničí.Erdoğan, který čelí před nadcházejícími komunálními volbami nepopularitě v důsledku hlubokých hospodářských problémů Turecka, včetně vysoké inflace a krize ve stavebnictví, tvrdil, že atentátník z Nového Zélandu napsal ve svém manifestu, že jeho cílem je zabránit Turkům, aby se dostali do Evropy a že útok byl součástí celosvětové kampaně islamofobie.Nový Zéland usiluje o to, aby Facebook a další sociální sítě video masakrů zablokovaly a odstranily z internetu a jeho vláda je šokována, že politik jako Erdoğan se rozhodl toto video promítat na politických shromážděních.Podrobnosti v angličtině ZDE