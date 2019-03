Chudí učitelé, nahá žena v sauně, cestující kradou autobusy a státní televize zakazuje oblíbené zpěváky

Mezitím v Absurdistánu 99:

18. 3. 2019 / Tomasz Oryński

Také se ztížil přístup k univerzitnímu vzdělání. Je obtížné dostat se i na špatné univerzity, jako je ta, co ji řídí organizace Otce Rydzyka. Jeden mladý muž, který tam chtěl studovat, právě tuto instituci žaloval poté, co mu zakázali zapsat se do kurzu environmentální politiky, finacovaného z veřejných peněz, protože nepřinesl doporučení od svého farního kněze. Ale možná, že strana Právo a spravedlnost dává přednost, aby Poláci získali kvalifikaci až v praxi? Právě byl jmenován předsedou regionálního soudu jeden soudce s pracovní zkušeností trvající tři týdny (!).





Mezitím vznikl další finanční skandál. Podle portal onet.pl se účastnila jedna vládní agentura podvodu, který určité firmě umožnil protizákonně získat finance z EU určené na podporu rybářství. A když už hovoříme o polském pobřeží, došlo (údajně) k neočekávanému objevu na Viselské kose, kde se má kopat plánovaný kanál do Elblągu. Vyšlo najevo, že tam jsou ložiska jantaru v odhadované hodnotě 900 miliard zlotých (5400 miliard Kč). Máme štěstí, že jsme se rozhodli tam vybudovat kanál, protože jinak by těžba jantaru byla nemožná, protože ta oblast je chráněna v rámci projektu Natura 2000 a v Polsku jsou zákony nesmírně důležité - nikdo tam nikdy žádný zákon neporuší. To může dokázat devítiletý chlapec Bartek, jemuž právě Národní zdravotnický fond odmítl financovat kolečkové křeslo. Proč? Protože podle zákona dostávají kolečková křesla pouze lidé, jejichž invalidita postihuje tři nebo čtyři končetiny, a Bartek se narodil úplně bez rukou. Dura lex, sed lex: nemá ruce, nedostane kolečkové křeslo!

Možná, že by měli nyní také uvažovat o pomoci školství. Zjevně je také zruinované, jak dokázaly základní aritmetické neznalosti poslance strany Právo a spravedlnost Marka Suskiho, který řekl, že platy učitelů jsou jen o něco málo nižší než platy poslanců. Je to v podstatě pravda, až na to, že 5000 zlotých (30 000 Kč) je nejvyšší možný plat pro učitele s dlouhými desetiletími zkušeností, zahrnuje to všechny prémie a další platby, zatímco 8000 zlotých (48 000 Kč) je jen základní plat poslance bez prémií a dalších benefitů. Poslanci mají také desetkrát vyšší daňové úlevy než kdokoliv ostatní. Avšak možná chtěl Susku jen ukázat, že je opravdu zapotřebí nového vyučování ve škole o tom, jak si uvědomit, že nějaká zpráva je fake news, neboť jeho informace zřejmě pocházely z kampaně ministerstva školství, které vydalo 64 000 zlotých (384 000 Kč) na inzeráty v tisku s falešnými informacemi, o kolik se platy učitelů za vlády strany Právo a spravedlnost zvýšily...Mnoho občanů požaduje, aby vláda řešila otázky morálky. Jeden zákazník ve vodním parku zavolal policii - rozčílilo ho, že uviděl jakousi ženu v sauně nahou. Rozhodnutí varšavského primátora Rafała Trzaskowského, že se mají varšavské školy zabývat problematikou LGBT podle vzdělávacích norem Světové zdravotnické organizace, že mají učit děti toleranci a bojovat proti xenofobii, vyvolalo zuřivost na pravici. Je to prý prvním krokem k "sexualizaci dětí" a žáky budou učit masturbaci (neboli, jak to nazývá polský episkopát, "solitárně-ipsativnímu chování" ) Ti zatracení levičáci by měli pochopit, že "sexualizace děti" je dobrá jen tehdy, když dětem vysvětlují kněží "neposkvrněné početí" nebo "cizoložství". Učit je o tom, jak funguje jejich tělo, že je naprosto v pořádku být gay, nebo je informovat, jak se vyhnout tomu, aby je osahával pedofil, to je nepřijatelné (i když, vzhledem k tomu, že ta kritika pochází od katolické církve, rozumím, proč je církev proti varování před pedofily). Je to ovšem legrace, že se "problém masturbace" stává zásadním problémem většinou pro kněze, postarší neženaté muže, jako je Jarosław Kaczyński anebo neprovdané ženy, jako je Krystyna Pawłowicz… Avšak člověk musí přiznat, že ve straně Právo a spravedlnost v této věci existují někteří experti: poradce Mariusze Kamińského byl v roce 2016 odsouzen na pět dnů do vězení za tři případy sebeobnažování a onanování na veřejnosti... Skutečnost, že o této věci nepřinesla informace státní televize TVP, neznamená, že by se tato stranou Právo a spravedlnost ovládaná televizní stanice nezajímala o otázky veřejné mravnosti. Televize se velmi intenzivně začala zajímat o případ, kdy byly zveřejněny záběry z průmyslové televize v supermarketu, na nichž si nově zvolená primátorka města Gdańsk (bývalá zástupkyně zavražděného Pawła Adamowicze) koupila láhev vodky a dvě malé láhve coca coly. Televize to použila jako důkaz , že pro nadcházející volby nemá opozice žádný program (netuším, jakým mentálním procesem k tomu došla).Zdá se, že když máte nějakou vazbu na zavražděného Adamowicze, znamená to, že se stanete terčem útoků od strany Právo a spravedlnost. Jedna soudkyně, která dostala od zavražděného primátora Cenu Gdańska za rovnost, za "podporu rovnosti a respekt vůči lidským právům" a za "otevření soudních kruhů občanům", čelí nyní disciplinárnímu řízení za "porušování důstojnosti úřadu". No, doufejme, že jí bude alespoň dovoleno, aby se slyšení účastnila. To vůbec není v dnešním Polsku zaručeno: prokurátorovi, který čelí disciplinárnímu řízení, že se účastnil protestů hájících nezávislost polského soudnictví, nebylo dovoleno vstoupit do budovy disciplinárního soudu téměř hodinu , přestože se dostavil půl hodiny před začátkem disciplinárního jednání, a jednání se konalo bez něho, zatímco on čekal na schodech venku... A přestože ministr spravedlnost Ziobro přislíbil, že tato disciplinární řízení budou transparentní, médiím bylo zakázáno na nich natáčet. Kdo ví, možná Ziobro dá přednost tomu informovat o nich veřejnost jinými prostředky? Účet na twitteru @KastaWatch zveřejňuje dokumenty, které jsou zjevně prozrazovány vyspoce postavenými činiteli na ministerstvu spravedlnosti... Avšak tento prokurátor alespoň slyšení měl. V jiných případech to není tak jednoduché: Prokurátorka, která se zabývá finančním skandálem týkajícím se Jarosława Kaczyńského, dělá všechno, co je v jejích silách, aby vyšetřování odložila. Prokuratura oznámila, že je nutno zhotovit překlady dokumentů napsaných v němčině a že to bude trvat déle než měsíc. Možná, že kdyby bývali nemučili hlavního svědka po dobu více než 50 hodin výslechů, během nichž mu dávali znovu a znovu tytéž otázky, měli by k překladu méně materiálu? Není divu, že polské soudnictví je dnes tak nedůvěryhodné, že dokonce i jeden severokorejský občan, kterého v Polsku týral jeho zaměstnavatel, se rozhodl hledat spravedlnost raději u soudu v Holandsku. Avšak pokud jde o havárie, přicházejí také dobré zprávy. Nyní víme, kdo nese vinu za to, že stihačky polského letectva pořád havarují. Ano, uhádli jste to: Může za to předchozí vláda! Ale finance jedné z "dvorních dam" šéfa Polské národmní banky také havarovaly. Musela požádat svého šéfa, aby jí snížil plat , a tak nyní údajně dostává základní plat "jen 23 000 zlotých (138 000 Kč). Může si být nyní jistá, že jí už nikdo nebude dávat pitomé otázky, zejména poté, co vyhodili novináře z polského rozhlasu za to, že si dovolil se na něco zeptat - teď už si to nikdo nedovolí...Avšak alespoň v Polsku nemáme problémy s tím, že by tam imigranti terorizovali místní obyvatelstvo, jako se to děje ve Švédsku. Jerzy Grunwald, populární zpěvák ze sedmdesátých let, který žije ve Švédsku, oznámil na titulní stránce pravicového časopisu, že musel ze Švédska utéci, protože tam jsou imigranti (ach, ta ironie...)





Folkem inspirovaný prog-rock je pasé, dnešní lidová hudba je Zenek Martyniuk a Sławomir:







Zjevně si uvědomil, jak obtížné to je utéci do druhé země, protože podle pravicového tisku už prchá ze Švédska dva roky: poprvé oznámil své rozhodnutí uprchnout ze Švédska už v dubnu 2017:Aspoň bude mít v Polsku možnost terorizovat migranty, jako terorizovali ti mladí muži svého ukrajinského taxíkáře od firmy Uber. Sprostě mu nadávali a zbili ho, poté, co jim nebyl schopen v autě pustit Disco Polo music. Disco Polo je jednoduchá hudba, nacházející se kdesi mezi Italo Disco z osmdesátých let a ruským/balkánským popem neboli Eurodancem, je v poslední době znovu velmi populární. “Ona tańczy dla mnie” od skupiny Weekend je prý dosud nejpopulárnější polské video na YouTube:Zajímalo by mne, která část vládou kontrolovaných médií je odpovědná za nedávný nárůst jeho popularity? Konec konců, poté, co TVP zahájila válku proti celému průmyslu pop hudby (viz ZDE ), přece jen potřebuje dělat reklamu alespoň některým novým hudebním hvězdám. A Disco Polo je populární navzdory tomu, že ho dosud většina mainstreamových médií ignoruje, takže toto je šance pro stranou PiS ovládanou televizi TVP ukázat lidem, "podívejte se, my nejsme žádní elitářští všeználci, nevnucujeme vám, jaká hudba by se vám měla líbit, jsme přesně jako vy! Podívejte se, jak se tahle hudba líbí řediteli TVP Jacku Kurskému!" A tak i nezničitelná Maryla Rodowiczová je v pořadech TVP odsunuta jen na okraj, v asistentku Zenka Martyniuka, v jejich pořadech:Mezitím jiné legendární hvězdy se octly na černé listině. Skaldowie, například, za to, že protestovaly, že jejich písní bylo zneužito na shromážděních strany PiS. Takže takové legendární písně jako “Uciekaj, uciekaj” v televizi TVP neuslyšíte:Vláda strany Právo a spravedlnost ovlivňuje i populární kulturu...