Evropská lidová strana dnes rozhodne o osudu maďarského Fidesze

20. 3. 2019

Necelé tři měsíce před volbami do Evropského parlamentu bude Evropská lidová strana (EPP) diskutovat o návrhu vyloučit maďarský Fidesz, který předložilo 13 členských stran z 10 států, upozorňuje Fanni Kaszásová. Šéf parlamentní frakce EPP Manfred Weber byl ochoten upustit od hlasování, pokud by předseda Fidesz Viktor Orbán slíbil splnit podmínky tříbodového ultimáta. Nicméně lídr EPP Joseph Daul a německá CDU to odmítli a dnešní hlasování rozhodne o tom, zda Fidesz zůstane součástí středopravicového bloku, jeho členství bude pozastaveno, nebo dojde k vyloučení.



Viktor Orbán povede delegaci Fidesze na politickém jednání EPP, kde dojde k hlasování. Podle kodexu EPP má zástupce strany právo hovořit jejím jménem - a Fidesz bude reprezentován svým předsedou. Manfred Weber přednese zprávu o "kompromisu" a o tom, jak Orbán a Fidesz splnili tříbodové ultimátum. Zejména má citovat Orbánovu omluvu členům EPP, informovat o odstranění kontroverzních plakátů s Junckerem a Sorosem a dohodě, která by umožnila Středoevropské univerzitě (CEU) zůstat v Budapešti. Nicméně podle maďarských zdrojů Orbánova omluva, v níž označuje protivníky Fidesze v EPP za "užitečné idioty", nepřesvědčila liberálnější delegace z Finska, Švédska a Beneluxu. V dopise publikovaném webem EUobserver Petteri Orpo, lídr finské Národní koaliční strany, a Ulf Kristersson ze švédské Moderaterny formálně vyzvali k vyloučení Fidesze z EPP. Oba tvrdí, že "když strana, jako Fidesz, systematicky jedná proti základním hodnotám EU, již do EPP nepatří". Rumunsk Strana lidového hnutí bývalého prezidenta Traiana Basesca již dala jasně najevo, že bude hlasovat pro vyloučení. Podle maďarského levicové deníku Népszava řada členských stran EPP čeká na rozhodnutí německé CDU, než vyjádří vlastní postoj. Vyloučení Fidesze by mohlo EPP rozdělit pouhých několik měsíců před eurovolbami, když několik členských stran je proti vyloučení. Slovinská Demokratická strana v čele s Janezem Janšou tvrdí, že vystoupí spolu s Fideszem. Dále by došlo k odcizení stran, které staví na orbánistické protiimigrační platformě, jako bavorská CSU či další z Rakouska či Francie. Orbánova vyjádření i výroky jeho spolupracovníků z poslední doby ukazují, že Fidesz považuje za výhodnější, aby zůstal uvnitř EPP. Výkonný ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch prohlásil, že Fidesz "podkopává základy demokracie - právní stát, svobodná média, nezávislé soudy, občanskou společnost a akademickou svobodu - to vše, zatímco zůstává členem... EPP". Konečné rozhodnutí leží na EPP. Tak či tak bude mít rozhodnutí své následky. Vyloučení by EPP odcizilo antiimigrantským voličům. Na druhé straně pokud by kampaň Fidesze zůstala nepotrestána, mohlo by to vést k odcizení středových voličů. Podrobnosti v angličtině: ZDE

