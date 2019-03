Brexit je důsledkem směsice arogance a nekompetence z anglických privátních škol

18. 3. 2019





Poučením z katastrofy brexitu bude muset být zrušení vazby anglického státu na absolventy hrstky privátních, zastaralých škol



Mezi mnoha absurditami brexitu vévodí jedna, která ho posunula do říše surreálna: obrovský vliv fundamentalistické brexitérské sekty v Konzervativní straně, známé pod jménem European Research Group, ERG, píše John Harris. Tato skupina 90 ideologů drží klíče k budoucímu osudu Theresy Mayové i její dohody o brexitu s Bruselem. Šéfem skupiny je "poslanec pro osmnácté století" Jacob Rees-Mogg.

Jak vzniklo toto lidské muzeum? Součástí jeho příběhu je historie jeho zemřelého otce Williama, bývalého šéfredaktora deníku Times, jehož jeden autor nekrologů charakterizoval jako "ekonomicky suchého" a "sociálně konzervativního". Vliv mělo i bohatství rodiny Rees-Moggů, založené na vlastnictví někdejších uhelných dolů v Somersetu. Dnešní Rees-Mogg jako poslanec zastupuje taková bývalá hornická města jako Radstock a Midsomer Norton, postižená důsledky likvidace uhelných dolů a londýnské politiky škrtů, kterou Rees-Moog nadšeně prosazuje. Největší vliv na Rees-Mogga však měla privátní škola, kde strávil pět klíčových let svého vzdělávání - Eton College.Eton College je v ohnisku katastrofy brexitu a zoufalých politických selhání, která k tomu vedla. Eton symbolizuje trvalou anglickou vazbu mezi privátními školami a centry moci. Jak napsal jeden absolvent, který v Etonu studoval v osmdesátých letech: "Děti tam přijížděly s tím pozoruhodným přesvědčením, že věděly jistě, že budou zemi vládnout."A tak je tomu dodneška. Absolventi Etonu a hrstky dalších drahých privátních škol jsou dodneška jádrem britské pravicové politiky. Způsobili katastrofu brexitu. David Cameron, další absolvent soukromých škol, byl natolik pitomý, že uspořádal referendum o brexitu a neuvědomil si, že lidi budou hlasovat proti němu v důsledku krutosti jeho politiky škrtů. Čelnými postavami prosazujícími brexit jsou samí absolventi drahých soukromých škol - Daniel Hannan, Douglas Carswell, Nigel Farage a Dominic Cummings či Boris Johnson.Je zjevné, že ať už brexit nakonec dopadne jakkoliv, Británie bude muset řešit, jak k této katastrofě došlo.Poslední tři roky britské historie ukázaly, že privilegia, výsadní postavení často vytvářejí nebezpečnou směsici neschopnosti a arogance, a plodí takové šílené nápady, které jsou atraktivní pouze pro lidi, kteří jsou izolováni od normálního života a vnímají svět jen formou drsně zjednodušených abstrakcí. Tohle, mimochodem, je problémem skoro všech salónních revolucionářů, na moderní politické pravici i levici.V reakci na brexit bychom my ostatní měli prosazovat myšlenku, že lidé, kteří mají moc a vliv, musejí být schopni řádně porozumět oněm složitým způsobům., jimiž moc a politická strategie mají dopad na životy obyčejných lidí, a musejí mít skepsi vůči grandiózním politickým projektům, skepsi, která musí být zakořeněna v reálném světě.Brexit by nás měl přimět k tomu uvažovat o tom, jak rozbít vazby, které vážou stát, politiku a klíčové profese - včetně novinařiny - na hrstku soukromých luxusních škol. Nejjednodušší řešení zřejmě vyvolá zuřivost, ale nebylo by drastičtější než samotný brexit. Soukromým školám by měl být odebrán status charitativních organizací a měl by být přijat zákon, aby univerzity přijímaly lidi ke studiu podle poměru mezi soukromými a státními středními školami, takže by nakonec mělo 93 procent jejich absolventů pocházet ze státních škol. Tato hluboká kulturní změna měla být provedena už nejméně před padesáti lety.V roce 2011 napsal jeden čtenář do deníku Guardian: "Vzhledem k tomu, že se mi podařilo uniknout z takovéto instituce, mohu svědčit o tom, že etos, který tyto školy vštěpují svým žákům, je neuvěřitelná arogance, naprostá neschopnost přiznat chybu a pocit vrozené nadřazenosti nad ostatním obyvatelstvem. To pak vede k takovým radostným dobrodružstvím, organizovaným absolventy soukromých škol, jako je válka v Iráku a bankovní krize." Brexit patří do téže kategorie. Měl by být už poslední britskou katastrofou.Podrobnosti v angličtině ZDE