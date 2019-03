Jak je možné, že byl ten masakr živě vysílán na Facebooku po celých sedmnáct minut?

16. 3. 2019

Jak je možné, že byl tento útok vysílán živě po dobu celých 17 minut? Zatímco lidé byli postupně jeden po druhém vražděni. To je přece otázka, že? Jak je možné, že se tohle může stát?Absolutně. Technologické společnosti mají schopnost identifikovat takovýto škodlivý materiál i způsob, jak je to vysíláno, i v době, kdy je to vysíláno. Že to bylo vysíláno tak dlouho, to je naprosto nepřijatelné. A pak se ta nepřijatelnost ještě znásobila způsobem, jímž se klipy z toho materiálu sdílely prostřednictvím dalších kanálů na sociálních sítích a bylo to široce distribuováno po celém světě. Technologické společnosti musejí dělat víc k identifikaci takovéhoto materiálu odstranit ho z internetu, zabránit lidem, aby ho znovu na internetu zveřejňovali.

Damian Collins, konzervativní předseda britského parlamentního výboru pro digitální záležitosti, kulturu, média a sport: No, je to šokující, děsivé, teroristické zvěrstvo. Šokuje nás samotný ten čin. To, co nás šokovalo během dne, jakým způsobem bylo video tohoto zločinu sdíleno po celém světě, prostřednictvím sociálních sítí, což způsobilo velké množství bolesti.

Damian Collins: Jsem znepokojen zneužíváním internetu ultrapravicovými organizacemi, které na nich šíří svou nenávist a radikalizují lidi jiným způsobem. A normalizují odporný jazyk, odporné chování, a vyžívají se ve škodlivém materiálu. A to je velký problém. Myslím si, že technologické firmy si chybně myslí, že je to politická aktivita. To tedy není.









Zdroj (od minuty 27) ZDE

Jsou tomu dva měsíce, co váš výbor zveřejnil zprávu, požadující přísnější regulaci internetových společností. To, co se dnes stalo, je vaší zprávě strašlivým výsměchem, protože žádné tresty pro toto neexistují, že?No, my očekáváme, že vláda nyní už velmi brzo bude na analýzu našeho výboru reagovat. Očekávám, že vláda přijme doporučení, která jsme učinili a učiní techologické společnosti právně odpovědnými, když se na jejich platformách sdílí škodlivý materiál, když o tom vědí a nezasáhnou proti tomu a efektivně ten materiál neodstraní.Google sděluje, že k tomu videu přidali varování, že jde o "nevhodný materiál", zatímco "hodnotili obsah toho videa". Nakolik bylo proboha nutno hodnotit obsah takovéhoto videa, které se vysílalo celých sedmnáct minut a jak říkáte, pak bylo opravdu mnohokrát rozšířeno po celém světě?Absolutně. Takhle se to nedá dělat. Technologické firmy mají schopnost jednat efektivně a rychle. Dělají to proti dětské pornografii, dělají to proti porušování autorských práv. Proč tedy, když dojde k takovémuto teroristickému útoku, kdy je jasné, že je to škodlivé a nesmí se to sdílet -No, vyplývá z toho, že vás ignorují, že?No, dokazuje to, že nemůžeme spoléhat na ně, aby odstraňovaly takovýto materiál.Budeme mít otázky pro svého bývalého parlamentního kolegu, sira Nicka Clegga, který se nyní stal mluvčím Facebooku?Chci, aby on i jeho firma přiznali, že jejich reakce na tuto situaci na Novém Zélandě byla nedostatečná. Je nepřijatelné, že se to vysílalo tak dlouho a že nereagovali efektivně a rychle proti dalšímu šíření tohoto videomateriálu. Také jim položím otázky o sítích, které šířily tento materiál. Nemyslím si, že ho postovali jen jednotlivci, nebo že se šířil jen organicky. Myslím si, že existují sítě lidí, kteří mají nezdravý zájem o nejodpornější formy videomateriálu a kteří usilují o to ho šířit po světě.Některé deníky to také dnes rozšířily. Co se dělat proti tomu?No, byl jsem také šokován, když jsem to viděl. Nemyslím, že je to přijatelné. Myslím, že ty noviny se z toho budou muset zodpovídat.Co si myslíte o tom, že Británie a celý svět se soustřeďovaly na hrozbu islamistického terorismu a nikoliv dostatečně na to, co je nyní opravdová hrozba od ultrapravicových teroristů?