K radikalizaci teroristů vede širší, "nevinný" rasismus na internetu

15. 3. 2019

Je důležité si uvědomit, že tito lidé umějí velmi přesně jednat tak, aby nepřesáhli tolerovanou míru. Oni vědí, alespoň na mainstreamových platformách, kde jsou hlídáni, jak daleko smějí zajít. Tam neporušují zákon, nebo alespoň předpisy jednotlivých internetových firem. Takže existuje ekosystém, kde máte stále více nenápadných, pro danou platformou "vyčištěných" materiálů, a musím říci, zveřejňuje se také obrovské množství opravdu násilného materiálu, nicméně však tito lidé si dávají pozor, aby na mainstreamových platformách byli přijatelnější. Zatímco ten širší ekosystém, ty 4chany, 8chany, reddit, kanály Telegramu, zašifrované prostory, WhatsApp a další, to jsou prostory, kde jsou tyto věci koordinovány. A ti lidé si také velmi koordinovaným způsobem vyměňují taktiku. Překládají tu taktiku do různých jazyků. Vidíme, že si tam navzájem sdílejí trollovací hit listy.Moderátorka: A sleduje to vůbec někdo?Havlíček: To je problém. Jsme svědky toho, že mezinárodně úřady reagují pomalu. Nereagují na vzestup extremní pravice. V Británii, to je myslím zajímavé, došlo za poslední rok ke změně. Velmi se používá nyní od roku 2018 britský intervenční programpro ultrapravici. Je to nárůst o 33 procent. Máme nyní v podstatě stejný počet lidí, procházejících tím intervenčním programem, na islamistické straně i na straně ultrapravice. Mezinárodně však ultrapravice stále ještě není terčem pozornosti úřadů.Podobně jako je tomu u islamistické hrozby, trvalo to úřadům velmi dlouho, než jim došlo, že existuje vazba mezi násilnými teroristickými atentáty tohoto hnutí a jeho širší ideologickou mobilizací. A ta širší ideologická mobilizace se často šíří zcela legálními prostředky. Po všech komunikačních platformách. A vyvolává to nenávist v širším hnutí, které je pak schopné zmobilizovat násilné atentáty velmi rychle. Úřady musejí reagovat na to propojovací ideologické zázemí.Musí vzniknout daleko koordinovanější kontrola širšího internetového ekosystému. Samozřejmě, pozornost se věnuje velkým platformám, a tam je nutno toho napravit ještě opravdu hodně. Avšak ten širší ekosystém technologie, způsob, jímž se ta ideologie šíří, to nikdo neřeší.Zdroj (od minutuy 16.00): ZDE