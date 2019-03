Británii hrozí vypadnutí z EU bez dohody v květnu nebo v červnu - protože jí má EU už plné zuby

12. 3. 2019





Člen britské vlády mi právě řekl o této nejnovější ponižující porážce premiérky ohledně její dohody o brexituy jedinou věc: "Noční můra!"



Dejme tu noční můru do kontextu, píše Robert Peston.



Letos v lednu odmítla dlouho vyjednávanou dohodu o brexitu premiérky Dolní sněmovna 230 hlasy, což byla nejhorší porážka pro britskou vládu v historii. Dnešní porážka 149 hlasy je také podle všech měřítek obrovská.

A řekněme to jasně, toto nejsou porážky ohledně předpisů pro obchody se zmrzlinou.Týkají se nejdůležitějšího hospodářského, bezpečnostního a zahraničněpolitického rozhodnutí této země za mnoho desetiletí.Je to proto v moderní době bezprecedentní jako diplomatické a politické selhání osoby v premiérské funkci.Je ještě neuvěřitelnější, že toto odmítnutí dohody Mayové způsobuje, že jsme všichni v obrovské nejistotě ohledně toho, co, jak a jestli vůbec brexit, a to pouhých 17 dní před tím, kdy máme odejít.Jak proboha můžeme v této situaci vést své životy, podnikání, financování, vzhledem k této nejistotě?To je přece šílenství.Přesto však premiérka neudělala ani náznak toho, že by byla ochotna za takovéto obrovské selhání přijmout odpovědnost, čestným, zavedeným a tradičním způsobem, totiž rezignací.Ona vám bez jakékoliv známky studu prostě jen oznámila, že udělá zítra to, co by ještě před několika týdny bylo nemyslitelné a bylo by to zásadním porušením ústřední vládní politické strategie, totiž vytvořit takový proces, který by odstranil hrozbu (podle některých brexitérů příležitost) vypadnutí z EU bez dohody dne 29. března.Protože premiérka právě potvrdila, že požádá poslance o hlasování o rezoluci, zda by Británie měla odejít z EU 29. března bez dohody, a ví velmi dobře, že většina poslanců bude proti tomu hlasovat.Také opustila vládní postoj, že odchod z EU bez dohody by měl zůstat alternativou, a nabídla konzervativcům pro zítřek volné hlasování. To znamená, že skupina ministrů, kteří otevřeně vedou kampaň pro vyloučení možnosti vypadnutí z EU bez dohody - způsobem, který mnozí považují za porušení vládní disciplíny -. nyní může hlasovat podle svého svědomí a zůstat ministry.Což způsobí, že obrovský konflikt v Konzervativní straně mezi brexitéry a stoupenci EU se ještě prohloubí.Co dál?I když budou poslanci mít možnost hlasovat proti bezprostřední hrozbě vypadnutí Británie z EU bez dohody, nemohou riziko vypadnutí Británie z EU bez dohody zrušit úplně - je to totiž rozhodnutí Evropské unie, nikoliv Británie, pokud se Británie nerozhodne brexit úplně zrušit.Takže, má hlavní předpověď zůstává platná: vypadnutí Británie z EU bez dohody v květnu nebo v červnu - hlavně proto, že vlády EU už mají plné zuby toho, jaký brexit či nebrexit Británie vlastně chce.Zdroj v angličtině ZDE