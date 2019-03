Na znečištění vzduchu umírá v Evropě dvakrát tolik lidí, než se dosud usuzovalo

12. 3. 2019

Počet předčasných úmrtí způsobených znečištěným vzduchem je dvojnásobný, než se dosud odhadovalo, vyplývá z nejnovějšího výzkumu. Znamená to, že toxický vzduch usmrcuje více lidí než kouření tabáku. Výzkum vyšel v časopise European Heart Journal. Vědci použili nová data k odhadu, že předčasně v důsledku znečištění vzduchu umírá v Evropě téměř 800 000 lidí a že každý život je tím zkrácen přibližně o dva roky. Škody na zdraví způsobované znečištěným vzduchem jsou v Evropě vyšší než je globální průměr. Vysoká hustota obyvatelstva Evropy a špatná kvalita vzduchu znamená, že zdraví v Evropě je poškozováno nejvíce na celém světě.

Nová analýza využívá výzkumu zveřejněného v září a potvrzuje, že na světě umírá ročně předčasně na toxický vzduch 8,8 milionů lidí. Je to dvojnásobek předchozích odhadů.Odhady se podstatnou měrou odlišují v různých zemích. V Německu umírá předčasně na znečištění ovzduší 153,6 lidí ročně na 100 000 obyvatel, v České republice 160,7 lidí ročně. V Británii 98 lidí ročně. Vědci poukazují na to, že nižší počet mrtvých v Británii je zřejmě důsledkem toho, že vítr z Atlantiku znečištění vzduchu rozfoukává.Vědci také poukazují na to, že při řešení kardiovaskulárních chorob se nevěnuje dostatečná pozornost malým partikulátům, menším než 2,5 mikronu. Limit Evropské unie pro tyto malé partikuláty je více než dvojnásobně vyšší ve srovnání s limitem Světové zdravotnické organizace, který používají Kanada a Austrálie.Podrobnosti v angličtině ZDE