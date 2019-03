Kam směřuje venezuelská krize?

11. 3. 2019

Zůstává nejisté, zda se venezuelský prezident Nicolás Maduro udrží, nebo se lídrovi opozice Juanu Guaidóovi podaří dosáhnout předání moci. Ať to však dopadne jakkoliv, experti se shodují, že o výsledku rozhodne armáda.

Zde jsou varianty, směrem k nimž se podle analytiků situace může vyvíjet.

Guaidó, který se těší silné lidové podpoře, je uznáván více jak 50 státy, včetně USA. Pokračující masové protestní akce mohou přimět vedení armády, aby podpořili Guaidóa a "kolaps režimu, což by otevřelo cestu k volbám," říká Michael Shifter z thinktanku Interamerický dialog ve Washingtonu. "Dosud existuje jen málo známek toho, že se to děje, ale je to možné."

Ale ještě předtím sankce zavedené americkým prezidentem Donaldem Trumpem způsobí, že se život Venezuelanů ještě více zkomplikuje. To vytvoří potenciál pro poškození Guaidóova obrazu, říká analytik Luis Vicente Leon z Venezuela´s Datanalisis.

Někteří, včetně politologa Luise Salamancy, se domnívají, že Maduro sází na strategii "opotřebení".

Zatímco Madurova podpora mezi obyvatelstvem podle Datanalisis klesla na pouhých 14 %, loajalita armády zůstává silná. Podle Guaidóa se v minulých týdnech od Madura odvrátilo kolem 700 vojáků a policistů, ačkoliv žádný z nich není nositelem vyšší hodnosti. Získání velitelů by vyžadovalo "specifické záruky" pro ty, kdo se namočili do korupce a porušování lidských práv, nemluvě o jejich ekonomických zájmech.

Vojáci se obávají, že by je nová vláda mohla zdecimovat, nebo že rebelie proti Madurovi selže.

Mezinárodní kontaktní skupina pro Venezuelu tvořená evropskými a latinskoamerickými státy prosazuje jednání mezi vládou a opozicí. Nicméně až dosud se tyto snahy nehnuly z místa.

Třetí scénář předpokládá odvrácení se armády od Madura a zorganizování voleb - případně jeho svržení tradičním převratem, říká Shifter.

"Scénář vojenské intervence vedené Spojenými státy se zdá stále méně pravděpodobný - ale nelze jej vyloučit v závislosti na tom, jak se situace vyvine," tvrdí Shifter.

Guaidó požádal Limskou skupinu, primárně latinskoamerický blok uznávající jeho vedení, aby zvážila všechny možnosti, ale ta intervenci silou odmítla.

Nicméně podle analytika Diega Moyi-Ocampa ze společnosti IHS Markits je intervence dosud ve hře, a to ze dvou důvodů.

Prvním je "rozsah a velikost" humanitární krize - a druhým možnost, že Maduro "může zaútočit na Guaida nebo parlament".

Avšak intervence by mohla vyvolat stejný typ chaotického násilí maduristů, jakého jsme byli svědkem během snahy o dopravení humanitární pomoci.

A regionální konflikt zahrnující kolumbijské guerilly operující v pohraničí také není nemožný, dodává Shifter.

