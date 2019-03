Babiš jako Trump

6. 3. 2019

Babiš je úspěšný miliardář a druhý nejbohatší člověk v ČR, avšak to, zda je vhodný pro vysoký úřad, je zpochybňováno uprostřed obvinění, že podvodně získal pro své podnikatelské impérium fondy z EU a má četné střety zájmů.Kromě toho, že mají sdílenou zkušenost z politických skandálů a chuť pro získávání finančních zisků, oba, Trump i Babiš, také rádi vyvolávají v lidech protiimigrantské nálady - je to metoda, jíž oba používají s cílem vytvořit si politickou základnu.Oficiálně má být Trumpovo setkání s Babišem krátkou záležitostí, která se má soustředit na sdílené zájmy české spolupráce s NATO a obchodu s Čínou. Trump je prý potěšen nedávným Babišovým rozhodnutím vykázat čínské mobilní telefony Huawei z vládních úřadoven uprostřed obav, že by mohly být zneužívány ke krádeži dat (což čínská firma popírá)."Babiš je téměř určitě inteligentnější než Trump a zcela určitě má lepší vzdělání - mluví anglicky, německy a francouzsky," konstatoval Michal Musil z časopisu. "Trump připomíná gangstera. Babiš je trochu jiný. Právní záležitosti zvládá lépe."Babiš - majitel obřího mnohoprůmyslového konglomerátu Agrofert (který je nyní součástí trustu, kvůli obvinění ze střetu zájmů) - je prý bohatší než Trump, jeho bohatství podle odhadů dosahuje 3,7 miliard dolarů, Trumpovo 3,1 miliardy dolarů.Babiš je také zřejmě politicky ve větším bezpečí. Zatímco Trumpa pronásleduje vysoká míra nepopularity a hrozba impeachmentu, tedy odvolání, popularita českého premiéra nebyla poškozena ani celou řadou ztrapňujících obvinění. Poté, co čeští novináři loni v listopadu zpovídali jeho syna, Andreje Juniora, který tvrdil, že byl unesen na Krym, aby se tak zabránilo jeho svědectví u policie ve věci transakcí jeho otce, Babiš čelil masovým protestům, které požadovaly jeho rezignaci. Následně jeho volební podpora stoupla.Kdyby se zítra konaly volby, Babišovo ANO by je téměř určitě vyhrálo. Babiš, který se stal premiérem v roce 2017, nedávno konstatoval, že by chtěl zůstat ve funkci do roku 2025. To je cíl, který někteří považují za ohrožený, pokud bude kvetoucí česká ekonomika zasažena náhlou recesí.Babišova trvalá popularita je o to pozoruhodnější, že tento čtyřiašedesátiletý Slovák neumí pořádně česky a často upadá do slovenštiny, zejména, když je rozčilený. "Obrátil se na mě v roce 2012 a chtěl spolupracovat, když prvně vstupoval do politiky," svědčí David Ondračka, český ředitel organizace Transparency International. "Řekl jsem mu, nemáte šanci. Nemáte program a nemluvíte česky. Ale on od té doby s tím jazykem hodně pokročil."Babiš také kompenzoval absenci své politické agendy tím, že vytvořil z ANO stranu pro všechny druhy občanů. Je to strana, která nemá žádnou konkrétní ideologii, cílem je být atraktivní pro všechny součásti společnosti. O důchodce se ANO uchází vyššími důchody a velkomyslnými dotacemi pro veřejnou dopravu, zatímco školní obědy zadarmo se používají na získání rodičů dětí, které chodí do školy - proto ANO získalo voliče od sociálních demokratů i od komunistů.Jiří Pehe, ředitel Newyorské univerzity v Praze a český politický analytik, charakterizuje tento přístup jako "oligarchický populismus" a odlišuje ho od více ideologické verze šéfů ostatních východoevropských postkomunistických zemí, zejména maďarského premiéra Viktora Orbána a Jarosława Kaczyńského, šéfa vládnoucí polské strany Právo a spravedlnost, kteří se identifikují s ultrapravicovým nacionalismem a rádi vstupují do otevřeného konfliktu s Bruselem. Naproti tomu Babiš si vytvořil centrističtější strategii, jejímž cílem je udržet ČR v souladu s EU, navzdory nesouhlasu s migrací.Důvod pro to je zřejmě pragmatický, je v první řadě motivován Babišovými podnikatelskými zájmy, nikoliv nějakým zásadním angažmá pro demokracii a zákonnost, což jsou klíčové hodnoty EU. Agrofert, jehož součástí jsou potravinářské, zemědělské a chemické podniky, silně závisí na evropských dotacích, které byly ohroženy střetem zájmů, na nějž si stěžovala organizace Transparency International, která se ho snaží přimět, aby se rozhodl mezi politickou a podnikatelskou kariérou. Vyvolala vyšetřování auditory Evropské komise. Ta komise má oznámit výsledky svého šetření příští měsíc.Vyskytují se také znepokojující známky možných skrytých zásahů. V lednu zahájil inspektorát českých bezpečnostních jednotek (GIBS) vyšetřování Pavla Nevtípila, detektiva, který řídí trestní vyšetřování dotace Evropské unie hotelu a podnikatelskému středisku, které vlastní Babiš. Toto vyšetřování vedlo k tomu, že Babiš byl obviněn z podvodu. Věc má teprve přijít k soudu.Neexistují důkazy, že by Babiš osobně nařídil vyšetřování Nevtípila, avšak Babiš předtím Nevtípila otevřeně kritizoval. V jiném případě, minulý týden, poté, co se Babiš odvolal u regionálního úřadu proti rozhodnutí nižšího komunálního úřadu, že je ve středu zájmů, Český rozhlas informoval, že v tomto úřadu náhle proběhla administrativní restrukturalizace, který by mohla změnit způsob, jímž bude tento případ řešen. Rada tvrdí, že reorganizace byla plánována dlouho předtím, ale neposkytla pro toto tvrzení žádnou dokumentaci.Taková mnohoznačnost zřejmě bude charakteristickým modelem pro budoucí Babišovu vládu. "Jeho přístup je velmi měkký," říká Musil. "Nechce zavádět radikální změny. Provádí namísto toho nenápadné kroky, jeden za druhým, jichž si západní média jen tak lehce nepovšimnou. Nezachází tak daleko jako Orbán, protože ví, že média pro něho nejsou nebezpečná. Nevěřím, že je Babiš pozitivem pro Českou republiku či pro politickou kulturu - ale mohlo by to být horší."Podrobnosti v angličtině ZDE