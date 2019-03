Washington Post: Babišova návštěva v Bílém domě byla koncipována jako políček Západu

10. 3. 2019

Prezident Trump se ve svém křesle nakláněl dopředu, lokty na kolenou a nohy od sebe, vypadal netrpělivě, ale zůstal ve čtvrtek zdvořilý, když jeho návštěvník v Oválné pracovně mluvil trochu déle, než se zřejmě prezidentu líbilo, píše americký list Washington Post.



Ale Trump se rozzářil, když mu český premiér Andrej Babiš řekl, že se minulý měsíc díval na jeho Zprávu o stavu unie a chápal, jak "uděláte Ameriku znovu velkou". "Já mám podobný plán jak udělat Českou republiku znovu velkou," řekl Babiš a Trump se začal usmívat.

Babišův plán skutečně zní jako Trumpův přístup - zaměřit se na podnikání a na obchod a vytvořit o sobě dojem, že jsem outsider, který otřese systémem, a má agendu s příchutí protiimigrantského nacionalismu.A právě tyto podobnosti, daleko více než strategický význam Babišovy malé středoevropské země, to je, proč Babiš skončil v Bílém domě a usmíval se do kamer vedle Trumpa s Babišovou manželkou a první dámou Melanií Trumpovou, které mlčky seděly napravo a nalevo.Trump už hostil v minulých měsících v Bílém domě několik pravicových populistických či nacionalistických východoevropských a středoevropských předáků, kteří sdílí jeho světový názor v době, kdy tradičnější spojenci USA se začali při svém jednání s americkým prezidentem chovat opatrně.Kurzova antimigrační platforma, koalice s ultrapravicovou stranou a všeobecná ochota postavit se proti kancléřce Angele Merkelové znamenala, že si Kurze Trump zamiloval a během svého fotografování v Bílém domě Trump vykřikoval, jak je Kurz mladý.Trump vyhledává další populistické evropské předáky, kteří sdílejí jeho skepsi ohledně Evropské unie, včetně předáků z Polska, z Maďarska a z Itálie.Jeho 45-vteřinové přivítání Babiše bylo vřelé, i když neobsahovalo žádné podrobnosti."Je to velká pocta. Velká země," řekl Trump, zatímco kamery běžely. "Česká republika si počíná velmi, velmi dobře, ekonomicky i ve všech ostatních aspektech. Velmi bezpečná země. Vždycky to byla velmi bezpečná země. Silná armáda. Silní lidé. A máme velmi dobrý vztah s Českou republikou v USA. Hodně obchodujeme - skoro se vším, co si můžete představit."Trump se veřejně nezmínil o tom, že Česká republika ještě nesplnila svůj příslib vůči NATO, že bude vydávat alespoň 2 procenta hrubého domácího produktu na obranu - což je věc, o níž se Trump zmiňuje při každém setkání s Merkelovou, když si stěžuje, že spjenci zneužívají velkomyslnosti americké armády.V době, kdy západoevropští vedoucí představitelé, jako je Merkelová, vůbec neusilují o pozvání k setkání s Trumpem, Trumpovo úsilí setkávat se s politickými předáky, kteří jsou zpochybněním západního statu quo je symbolické."Střední Evropa má populisty," říká Thomas Wright specialista na Evropu v Brookings Institution. "Je to trumpovská atmosféra."Hlavní témata mezi USA a jejich tradičními spojenci v západní Evropě v těchto dnech jsou konfliktní - dochází k obchodním sporům, Trump trvale kritizuje NATO, existují rozdíly ohledně postoje vůči Íránu a německému nákupu ruského zemního plynu.Není tedy překvapující, že se Trump cítí pohodlněji ve společnosti někoho, jako Babiš, politik-outsider a také podnikatel. Babiš také čelí v mnoha ohledech velmi podobné kritice i problémům, jaké pronásledují Trumpa - Babiš čelí obviněním z podvodů, vyšetřování, o němž tvrdí, že je bezpodstatné a zpolitizované, stížnostem na jeho konflikt zájmů a otázkám o roli jeho rodinných příslušníků.Prvděpodobně také pomáhá, že Babiš řekl tento týden v rozhovorech, že jeho návštěva je šancí zdůraznit podnikatelské vztahy a vytvořit si osobní pouto vůči Trumpovi, který považuje osobní vazby za základní prvek své zahraniční politiky.Babiš chválil Trumpa za jeho snahy dohodnout se se severokorejským předákem Kimem Jong unem, přestože Trump ve čtvrtek souhlasil, že v závěru jeho schůzky s Kimem došlo ke "zklamání".Trump také nemá rád kolektivitu každoročního setkávání vedoucích politiků, jako je summit skupiny G7, který se bude konat v červnu, anebo summit NATO, který se bude konat v červenci.To způsobuje, že jeho rozhodování ohledně toho, koho pozve do Bílého domu, a jakou formu mají mít veřejné části těchto akcí, je důležitým vhledem do jeho priorit."Naše bilaterální obchodní styky rostou," řekl Babiš v Oválné pracovně a Trump souhlasil. "Naši investoři investují v USA a už vytvořili tisíce pracovních příležitostí."Babiš je prvním šéfem České republiky za osm let, který byl přijat americkým prezidentem.Polský prezident Andrzej Duda, další populista, byl loni přijat v Bílém domě s obrovskou pompou, způsobem, jak jsou přijímáni pouze šéfové nejvýznamnějších spojeneckých států, jako je Británie, Francie, Německa nebo Japonska - dokonce se konala i společná tisková konference s Trumpem ve Východní místnosti.Trump navštívil už v prezidentské funkci Polsko a minulý měsíc poslal viceprezidenta Penceho a ministra zahraničí Mikea Pompea do Varšavy na mezinárodní konferenci o Blízkém východě, jejíž protiíránské zaměření bylo mezinárodním políčkem evropským spojencům, kteří chtějí, aby Trump dodržel jadernou dohodu, kterou pomohli vyjednat. Polsko, na rozdíl od jiných evropských spojenců, nadšeně souhlasilo, že tuto konferenci uspořádá.Ve Washingtonu se Babiš také setkal s kongresmany a s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou, což bylo potvrzením spolupráce amerických a českých výzvědných služeb a spolupráce v kybernetice v době, kdy jak Rusko, tak Čína, se snaží zvýšit svůj vliv ve střední a východní Evropě.Ve společném prohlášení vydaném po schůzce se praví, že Trump a Babiš "jednali o způsobech jak dále posílit americko-české bilaterální vztahy a bezpečnostní spolupráci, včetně v NATO."Ta formulace, jak se zdá, nechala otevřenou možnost pro bilaterální obrannou dohodu, což je něco, co činí jiné spojence v NATO nervózními.A zatímco prohlášní uznalo význam aliancí, také zdůraznilo víru v nacionalismus, kterou Trump a Babiš sdílejí."Síla doma je nutným základem míru a bezpečnosti v zahraničí," praví se v dokumentu.Kompletní článek v angličtině ZDE