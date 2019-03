Nekritické mediální šílenství ohledně návštěvy u gangstera v Bílém domě

8. 3. 2019

Coby občanu USA i ČR, který vidí vztahy mezi oběma zeměmi i z americké perpektivy, mi české mediální šílenství okolo "úžasné" návštěvy AB v Bílém domě (Trump si na ni za pár dní ani nevzpomene) přijde jako výron národních mindráků. A skvělý úspěch Babišovy PR i mimo svoje média. — Jiří Pehe (@JiriPehe) March 8, 2019

Čeští novináři dostávají ze svého komplexu méněcennosti nad Babišovou návštěvou u Trumpa orgasmus a domnívají se, naprosto pošetile, že jde o jakési "potvrzení demokracie a příslušnosti k Západu". Vůbec ne. Trump je poskokem Vladimíra Putina a přátelí se s autoritáři a diktátory. Od demokratů se distancuje. Přesně to dnes napsal Washington Post:

Jak vidí Babišovu návštěvu v Bílém domě Washington Post: Babiš je dalším z řady "pravicových populistů nebo nacionalistů" ze střední a východní Evropy, které Trump v posledních měsících v Bílém domě pohostil. — Jiří Pehe (@JiriPehe) March 8, 2019

Washington Post dodává, že Babiš nebyl pozván do Bílého domu kvůli "strategickému významu" České republiky, ale protože se Babiš chová jako Trump: je to autoritář, populista a vyvolává nenávist vůči imigrantům.







Václav Jamek:

Orgii patolízalství, jakou předvedla včera Česká televize kolem Babišova milostivého přijetí u Trumpa, nejhoršího amerického prezidenta všech dob hned po Bushovi jr., nepamatuji ani z údobí krajní normalizace. Kdyby tehdy novináři tancovali kolem Kremlu jako včera ti současní kolem Bílého domu a Oválné pracovny, svíjela by se půlka národa před televizí smíchy a druhá půlka by se naštvala.

To všechno místo sebemenší analýzy, proč asi a co asi... V době, kdy je Trumpovým přiznaným zahraničněpolitickým cílem rozbití Evropské unie - našim novinářůn záleží jen na tom, aby Zemanovi a jeho stoupencům osladili, že do Bílého domu nešel on. Dokonce kvůli tomu mají najednou Babiše na chvíli i rádi.

***



Trump má nyní i u většiny Američanů, nemluvě o většině politiků jinde na světě, pověst gangstera, podvodníka, lháře a zločince. Podlézání Trumpovi se Babišovi nemůže vyplatit. Diskredituje ho to na mezinárodní scéně. (JČ)