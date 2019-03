Tisíce dětí jsou odsuzovány v Iráku na základě mučením vynuceného přiznání, že byly součástí ISIS

“This sweeping, punitive approach is not justice, and will create lifelong negative consequences for many of these children.” ~ @jobeckerhrw pic.twitter.com/tnvDebnGJg — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 6, 2019



"Zavázali mi oči, spoutali mi ruce a mučili mě trubkami z umělé hmoty. Řekli mi: Přiznej, že jsi byl u ISIS. Řekl jsem jim, že jsem nebyl. Donutili mě k přiznání."



Tisíce dětí podezřívaných z příslušnosti k ISIS zatkly irácké a kurdské regionální úřady. Stovky z nich byly odsouzeny za terorismus. Tyto rozsudky jsou často založeny na vynucených přiznáních, získaných mučením.



"Hasili si o mne cigarety. Bili mě kabely a klacky. Mučili nás. Vyšetřovatel z Asayish mi nařizoval, ať před soudcem nepopírám své členství u ISIS. Řekl: 'Jestli to popřeš, budeme tě vyslýchat znovu a budeme tě mučit.' Tolik jsem se bál, že jsem se před soudcem přiznal."

Od roku 2014 naverboval Islámský stát tisíce dětí v Iráku, když tam ovládl velké části země a utvořil tam takzvaný "chalífát". Některé děti byly naverbovány násilím. Jiné se k Islámskému státy připojily v důsledku tlaku přátel a známých, tlaku rodiny či finanční nutnosti.



"Když přišla ISIS, chodil jsem ještě do školy, byl jsem v šesté třídě. Učitelé přestali učit, protože přestali dostávat plat. Když skončilo mé vzdělávání, skončil mi svět. Moje vazba na ISIS je ta, že jsem tam jen na jeden den zašel. Nevyučovali náboženství tak, jak říkali, že to budou vyučovat. Po obědě jsem odtamtud odešel. Vláda mě za to vězní rok a čtyři měsíce."



Bezpečnostní jednotky často zatýkají děti na základě seznamů jmen, vytvořených vesničany bez jakýchkoliv důkazů, anebo od jiných podezřelých osob, získaných mučením při vyšetřování.



"Mému synovi je 13 let a irácká policie ho sebrala z jeho stanu. Můj syn nemá s ISIS nic společného. Nebyl vycvičen ISIS. Lidi si ale myslí, že byl, protože jeho otec byl u ISIS. Irácká policie řekla: "Je to jen pohovor, přivezeme ho zpět." Je pryč čtyři měsíce. Chci vědět, co s ním je. Je naživu, nebo je mrtvý?"



Ve vazbě děti nemají žádný kontakt se svou rodinou. Pokud jsou propuštěni, bojí se vrátit domů, protože se obávají odplaty, vzhledem k tomu, že zatčení je označuje jako "agenty ISIS".



"Kdyby mě rodina navštívila, někdo by je mohl udat. Mohli by říct, že navštívili svého syna, a někdo by jim mohl něco udělat. Neviděl jsem svou rodinu už dva roky a čtyři měsíce. Neviděl jsem je už tak dlouho. Myslím na ně 24 hodin denně."



"Nemůžu vůbec spát. Bojím se, že mě dostanou. Nemám budoucnost. Můj život je v troskách."



Děti, které se octnou uprostřed ozbrojených konfliktů, mají nárok na rehabilitaci a reintegraci. Nesmějí být mučeny a vězněny.

