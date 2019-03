Dej si pozor, Andreji, abys nezničil ČR tak, jak Trump zničil Ameriku

7. 3. 2019

„Rozumím plánu, jak obnovit velikost Ameriky,“ připomněl český premiér hlavní Trumpovo politické heslo. „Já chci totéž učinit s Českou republikou,“ dodal @AndrejBabis. https://t.co/8aE0Itk058 — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) March 7, 2019

Babišovy nesmysly jsou do nebe volající:K tomu: Obchodní deficit USA exploduje: Trump zjišťuje, že nedokáže uniknout zákonům ekonomiky. Přestože Trump od svého zv o lení neustále nadává na "příliš velký" americký obchodní deficit, ten atronomicky za jeho vlády vzrostl na 891,2 miliard dolarů, informuje americké ministerstvo obchodu. Je to největší obchodní deficit za 243 let americké historie.Ekonomové poukazují na to, že Trumpova zvýšená cla na dovoz výrobků uhradili výlučně domácí američtí občané. Zaplatili víc. Velké americké firmy, jejichž značku se Trump pokusil prosazovat, se od jeho reklamy mlčením distancovaly . Dávají si velký pozor, aby jejich jméno nebylo poškozeno spojením s Trumpem. Babiš takovou inteligenci ani skrupule zjevně nemá. Jen se podívejte, jak obdivně pohlíží Babiš na podvodníka, lháře a gangstera.