Svůj k svému: Trump i Babiš jsou oba stejní burani

7. 3. 2019

Monika Babišová (the wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis) and Melania Trump shrug as Trump and the prime minister walk ahead of them into the White House.

What a disrespectful, discourteous, selfish and appalling way to treat a 92-year-old woman. Let alone the Queen of England, who has served this country faithfully for 66 years.

Drobná zajímavost: Monika Babišová i Melanie Trumpová navzájem pokrčí rameny, když burani Trump a Babiš před nimi vejdou do Bílého domu, aniž by jim dali zdvořile přednost. Posledně takto Trump urazil anglickou královnu. ZDE (Video viz také níže)