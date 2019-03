USA, Británie a další evropské země nesou vinu za vraždění civilistů v Jemenu

7. 3. 2019

1. Today, @MwatanaEn PAX @unitedforrights released a report--the most comprehensive look yet--on the role of US and European weapons in apparently unlawful #Saudi #UAE coalition attacks #Yemen . Read the full 128-page report here: https://t.co/BgKxi0euW0 pic.twitter.com/c8kI0crnhx

1. Today, @MwatanaEn PAX @unitedforrights released a report--the most comprehensive look yet--on the role of US and European weapons in apparently unlawful #Saudi #UAE coalition attacks #Yemen.



Read the full 128-page report here: https://t.co/BgKxi0euW0 pic.twitter.com/c8kI0crnhx — Kristine Beckerle (@K_Beckerle) March 6, 2019





Od 26. března 2015 vedou Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty koalici zemí ve válce proti vzbouřencům z kmene Houthi (Ansar Allah) v Jemenu. Jak je to zdokumentováno četnými lidskoprávními organizacemi i OSN, tato vojenská koalice, vedená Saúdskou Arábii a Spojenými arabskými emiráty systematicky útočí na civilisty a na klíčovou civilní infrastrukturu - včetně nemocnic, škol, školních dětí, svateb, farem a studní - tím porušuje zákony vedení války. Tato koalice také uvalila námořní blokádu na hlavní přístavy v oblastech ovládaných kmenem Houthi a brání dovozu životně důležitých potravin a léků do válkou rozvrácené země. V oblastech v Jemenu pod jejich kontrolou porušují koaliční jednotky další lidská práva, mj. svévolně vězní velké množství lidí.Ozbrojená skupina Houthi, která silou ovládla hlavní město Sana'a v roce 2014 a pak rozšířila svou kontrolu na většinu země, také porušovala válečné zákony. Necíleně ostřelovala civilisty, rozmisťovala pozemní miny, bránila přívozu humanitárních zásob, svévolně věznila osoby, páchala mučení a verbovala dětské vojáky.Po čtyřech letech od začátku konfliktu bylo usmrceno nebo zraněno 20 000 jemenských civilistů a polovina obyvatelstva - 14 milionů lidí - je ohrožena hladomorem, podle údajů OSN. Jiné odhady jsou však daleko vyšší. ACLED zaznamenala více než 50 000 úmrtí jako přímý důsledekm bojů a podle organizace Save the Children zřejmě zahynulo hladem a na vyléčitelné nemoci 85 000 dětí.Spojené státy a Velká Británie aktivně umožňují nezákonné bombardování jemenských civilistů armádami koalice vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Spojené státy poskytují už dlouhá léta Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům zbraně a vojenský výcvik. Navzdory mnoha letům spolehlivých informací o porušování lidských práv touto koalicí v Jemenu - a formou flagrantního porušování amerických zákonů o vývozu zbraní a mezinárodního práva Spojené státy dále vyvážení do Saúdské Arábie a do Spojených arabských emirátů zbraně pro používání v Jemenu. Americká armáda také koalici poskytuje výzvědné informace, logistickou podporu, pomoc a výcvik. Tato pomoc pokračovala po dlouhé roky bez souhlasu Kongresu, což vyžaduje americké právo. Velká Británie také dál prodává koalici zbraně pro používání v Jemenu. Je to přímým porušováním britských povinností podle Dohody o obchodu se zbraněmi a Společného postoje EU o vývozu vojenského materiálu.9. srpna 2018 zasáhla koalice vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty školní autobus a usmrtila desítky dětí. CNN identifikovalo zbraně jako bombu Mk-82? vyrobenou v USA firmou Lockheed Martin.Z dvaceti sedmi útoků této koalice, zdokumentovaných v této zprávě, byly použity americké zbraně v pětadvaceti případech a britské zbraně v pěti případech.Z těchto dvaceti sedmi leteckých úderů bylo šestnáct úderů proti civilním shromážděním, civilním příbytkům a civilní lodi, pět útoků bylo proti školám a nemocnicím, pět útoků bylo proti civilním podnikům a jeden útok byl na vládní kulturní středisko. Při těchto dvaceti sedmi útocích bylo usmrceno nejméně 203 osob a nejméně 749 osob bylo zraněno. Mezi mrtvými a zraněnými bylo nejméně 122 dětí a 56 žen. K mnoha těchto útokům došlo daleko od potenciálních vojenských cílů.Miliony Jemenců jsou na hranici hladomoru. Protizákonné útoky pokračují a počet civilních raněných a mrtvých stoupá. Je morálním a právním imperativem, aby USA a zbývající evropské státy dodávající Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům a dalším koaličním zemím zbraně pro použití v Jemenu, aby tyto dodávky byly okamžitě zastaveny. Mnoho životů závisí na rychlých akcích Spojených států i evropských vlád.Podrobnosti v angličtině ZDE