Českému vzdělávání pomůže pouze změna paradigmatu

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous



České vzdělávání se sotva pohne do 21. století, pokud nenecháme děti a studenty lézt na střechy a na lešení, pod dozorem. A to jak fyzicky, tak i symbolicky. Přehnaná byrokratická opatrnost, v Haškovském stylu stará dobrá připosranost, zásadním způsobem pokřivuje nejen vzdělávací proces, ale ve svých důsledcích i jeho širší celospolečenské dopady. Pokud si někdo zoufá nad stavem české společnosti, měl by totiž správně obvinit vzdělávací systém jako celek, který je do velké míry zodpovědný za to, jakou společnost se nám podařilo 30 let od pádu komunismu vybudovat.