Nemůžu přestat psát o českém vzdělávání

15. 2. 2019 / Jiří Hlavenka

Prosím, zkratkové slovo ČEDOK neznamená dnes nic. Je to jméno jakési irelevantní polské (!) firmy, jedné ze stovek cestovek působících u nás. ČEDOK byl mimochodem založen v roce 1926 jako "Československá cestovní a dopravní kancelář", a později celým názvem "Československá dopravní kancelář" takže je sporné, zda je otázka správně položena. Navíc správně se ČEDOK píše zásadně Čedok (píše to tak i sám majitel a je to uvedeno ve stati v historii firmy na jejích stránkách).

Níže je otázka z přijímacích testů na střední školy, a to z češtiny (via: Daniel Münich , dík!). Ne na vysokou, není to fakt otázka z předmětu novodobé historie na Fakultě sociálních studií. Žáčci z devítky musí vědět, co znamená "zkratkové slovo ČEDOK".

Řeknete si, čert vem nějaké stupidní otázky na stupidních přijímačkách, život je jinde. Jenomže není. Na základě takovýchto strašlivostí se dítě dostane nebo nedostane na dobrou střední školu, tohle je výhybka gympl-učňák, například. Výhybka mezi vzděláním a nevzděláním, a pokud prosadí hejtmani svoje cut-off score, bude to výhybka do jednosměrné trati, ze které nevede cesta zpět.

Mezitím hejtman, který je pověřen oním cut-off score, mává jako argumentem tabulkou o "volných pracovních místech" v jeho kraji, která je kompletně lživá, protože kraj získává oficiální (!) statistiku volných míst z Úřadu práce. To že na ÚP už chodí jen zoufalci pro podporu a že skutečný trh práce, nabídka i poptávka je úplně jinde, krajským reprezentacím nevadí. Vím přesně že to tak je, u nás v Jihomoravském kraji je to naprosto stejně, a kraje se tím řídí v dalším rozhodování. Snažím se to změnit a mít reprezentativní průzkum, marně, nikoho to nezajímá. Úřad práce jako vrcholná autorita v jobs marketu - století páry.

Mezitím probíhá proces s plagiátorem - opisovačem cizích prací - prorektorem naší elitní univerzity, majákem české vzdělanosti. Komise po zkoumání došla k závěru "masivní plagiátorství, šokující rozsah". I tohle je prosím století páry v roce 2019: za socialismu skutečně "vědci" opisovali ve velkém, tvořili vlastní publikace, vlastní "vědu" na základě opsání těch ze zahraničí, zejména ze Západu, což bylo režimem dobře tolerované, nahrazoval se tím domácí nefunkční výzkum. Některým to zůstalo. Dva kamarádi profesora-prorektora napsali "analýzu", že o plagiát se nejednalo, protože potřebovali pokrýt kámoše. Charakteristickou vlastností českých VŠ, chrámů vzdělanosti je mandarínství, ve kterém se nesesaditelní profesoři kryjí navzájem, udělují si létající profesury, granty a jiné prebendy. Když to bylo neúnosné, jeden z autorů "analýzy" se vyjádřil, že diskutované práce profesora Koláře nečetl (!), protože v této oblasti sám nemá odbonost (!), ale že plagiátor nebyl (!).

A mezitím na povrchu to vypadá, že vše je jak má být. Děti chodí ráno do školičky, odpoledne ze školičky, mají na zádech tašky, ve škole jsou třídy s tabulemi, na hodinu zvoní, děti mají žákovské knížky a na konci roku dostanou vysvědčení na vodotiskovém papíře se státním znakem. Co pořád otravujete s nějakou reformou školství? Běžte raději makat.