Co bude s plzeňským kulturním domem Peklo?

Vedle obvyklých výpovědí zástupců etablovaných stran, jejichž zastupitelé spravovali město v minulosti, a nesou tedy za současný stav odpovědnost, zaujme ponovu názor zastupitele Pirátů Šrámka:

Zastupitel a šéf plzeňských Pirátů Pavel Šrámek prohlásil, že je zapotřebí otázku další budoucnosti Pekla probrat s veřejností. „Rozhodně bychom to chtěli projednávat s obyvateli Plzně. To je pro nás naprosto stěžejní, zejména pokud se jedná o Peklo,“ řekl Šrámek.

Jak by si ono "probrání s veřejností" Piráti představovali, nespecifikoval. V případném referendu by musela nutně figurovat také otázka, zda objekt zbourat anebo opravit. Ta nad celým článkem jaksi visí nevyslovana. V prvním případě by se bouralla v Plzni další kulturní památka. Ať už jí Peklo je úředně či jen pro to, že to prostě kulturní památka je.