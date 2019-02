Proč se Trump snaží zničit Evropskou unii

18. 2. 2019





Mike Pompeo leze kamsi východoevropským státům. Je to útok na samotnou existenci Evropské unie v rámci širší ideologické války



Trumpova vláda se snaží zničit Evropskou unii. Nynější návštěva amerického ministra zahraničí Pompea do Evropy byla už třetím pokusem Trumpovy vlády prohloubit rozkol v Evropské unii. Prvním byl Trumpův projev ve Varšavě v roce 2017, plný národoveckého nacionalismu. Druhým krokem bylo, když v roce 2018 uvalil Trump na EU cla a roztrhal klíčové dohody, jako je jaderná dohoda s Íránem a dohoda INF o zákazu jaderných střel středního doletu. Součástí téhož úsilí je Trumpovo povzbuzování brexitérů a jeho rozhodnutí odejít ze Sýrie. Vážně a konkrétně to ohrožuje evropské zájmy, píše Natalie Nougayrède.



Evropa se proti tomu snaží bránit. Angele Merkelové se v sobotu dostalo na výroční mnichovské bezpečnostní konferenci za její projev o multilateralismu ovací ve stoje. Avšak Trumpa nyní ovlivňuje John Bolton. Jeho protievropská ideologie se plně projevila při Pompeově cestě do Budapešti, do Bratislavy a do Varšavy.Pompeo učinil dvé významné věci. Zaprvé zneužil letošního třicátého výročí pádu komunismu ve východní Evropě zdůrazňováním, jak blízko stojí USA zemím, které bojovaly za svou svobodu - a tu svobodu ztotožnil s ultrapravicovými populistickými hnutími, která EU kritizuje, že porušují demokratické principy. Zadruhé, svou volbou míst, kam cestoval, zdůraznil Pompeo rozdíl mezi zeměmi, které bývaly za železnou oponou, a těmi, které tam nebyly. Připomíná to Donalda Rumsfelda, který před invazí do Iráku v roce 2003 udělal rozdíl mezi tzv. "starou Evropou" (=špatnou) a "novou Evropou" (=dobrou).Velkým rozdílem dnes ale je, že Evropská unie zápolí o přežití. Boltonův článek z roku 2000 "Měli bychom brát světovou vládu vážně?" zní dnes jako Trumpův manuál pro zničení Evropské unie. Bolton v něm útočí na "globalisty", kteří chtějí uvázat národní státy do sítě mezinárodních norem a dohod, které omezují suverenitu. Bolton tvrdí, že demokratický mandát může existovat jen na národní úrovni. Útočí na nevládní organizace a na občanskou společnost a na nadnárodní instituce. Evropská unie je podle něho "hlavním zdrojem globalistické politiky".Bolton identifikuje Evropskou unii jako hrozbu americkým zájmům (loni ji Trump charakterizoval jako "nepřítele"). "Evropské elity nejsou spokojeny jen s předání své vlastní národní suverenity do Bruselu, ale také se rozhodly převést naši suverenitu do globálních institucí a normem, a učinily tak Evropskou unii předchůdcem globální vlády". Bolton odsuzuje EU jako "protiamerickou".Pompeo při své návštěvě střední Evropy sice chválil "svobodu" a "nezávislost", avšak nezmínil se ani slovem o Evropské unii jako o ukotvení demokracie. Hodnotová základna EU je daleko silnější než hodnotová základna NATO - jejíž součástí byly dlouhá léta autoritářské země jako Portugalsko a Řecko za vojenské diktatury a nyní je její součástí i autoritářské Erdoganovo Turecko.Pompeo si stěžoval, že "lidská práva" jsou součástí úsilí globalistů omezit nezávislý výkon soudní a politické moci národními státy. To přesně odpovídá postojům autoritářů ve Varšavě a v Budapešti, kteří si stěžují, že je Evropská unie kritizuje za ochromení nezávislého soudnictví a sdělovacích prostředků.Do evropských voleb je méně než 100 dní, Pompeo přitom večeřel s autoritářským vládcem Maďarska Orbánem, který chce změnit politickou mapu Evropy, aby odpovídala jeho vizi "iliberální demokracie".Pompeova návštěva posílila nepřátele Evropské unie a byla dalším útokem na samotnou existenci EU. V současnosti je Evropská unie terčem útoků jak z Washingtonu, tak z Moskvy, a to nikoliv proto, co dělá, ale proto, čím je. Čím dříve si to Evropané uvědomí, tím lépe.Kompletní článek v angličtině ZDE