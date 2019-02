Snižování příjmů obyvatelstva je ve světě vnímáno jako vizitka Ruska

20. 2. 2019

V předvečer projevu Vladimira Putina k zákonodárcům RF západní média hodnotí dlouhodobou udržitelnost ruské ekonomiky. Rozpočet s přebytkem a kladné obchodní saldo hovoří ve prospěch stability. Avšak nízká životní úroveň obyvatelstva, rostoucí role vlády a vysoká závislost umožňují označit ruskou stabilitu za zdánlivou, píše Olga Solovjovová.

Pro cizince dnes existují dvě protiřečící si verze Ruska - zamračená a přívětivá, píše německý Spiegel. Zamračené Rusko, to je po zuby ozbrojený, agresívní a represivní stát se silnou a stabilní ekonomikou. Jenže co když už je v dohledu scénář rozpadu, jaký jsme sledovali koncem 80. let?

Na jedné straně situace Ruska vypadá dobře, nehledě na sankce. Putinova vláda nasadila tvrdý antideficitní kurs, čemuž napomáhá i nové rozpočtové pravidlo, podle nějž při ceně ropy nad 40 dolarů za barel přebytky jdou do rezerv.

Ovšem jednou ze slabostí Ruska je trvající závislost na uhlovodících. Zhruba 60 % ruského exportu připadá na ropu a zemní plyn. K tomu přistupují další suroviny, s nimiž dohromady ropné a plynařské společnosti zajišťují tři čtvrtiny exportu.

Druhou slabinu představuje demografie. Počet práceschopného obyvatelstva vytrvale klesá. A jestli přísun migrantů ze Střední Asie výrazně nevzroste, tak do roku 2050 může počet práceschopných v Rusku klesnout až o 24 milionů.

Třetí slabinu představují státní instituce. Zhruba třetina ekonomické aktivity v Rusku a polovina legální zaměstnanosti se nachází pod státní kontrolou. Ruský vládní sektor je přitom netransparentní a zkorumpovaný. Tomu odpovídají i nevelké investice.

I kdyby ruská ekonomika po následujících šest let rostla zrychleným tempem, nepovede to k ozdravení. Především proto, že řadoví spotřebitelé kvůli neexistujícímu růstu příjmů nic z toho nezaznamenají.

