Putinovy prázdné sliby

22. 2. 2019

Ve svém výročním projevu se ruský prezident Vladimir Putin snažil bojovat s padající politickou popularitou často slýchanými sliby. Avšak ty jsou zpochybněny skutečností, za niž nese odpovědnost, napsal Ingo Mannteufel.

Patnáct let není žádné zvláštní výročí. Ale když hlava státu přednáší výroční projev o stavu země po patnácté, událost má téměř charakter malého jubilea. Tak tomu muselo být v případě projevu Vladimira Putina v ruském Federálním shromáždění: Putin podal svou řeč jako zkušený profesionál, ale bez velkého nadšení.

Na rozdíl od posledního vystoupení nemohl inspirovat auditorium vzrušujícími počítačovými simulacemi o posledních ruských zázračných zbraních. Ruská politická, ekonomická a náboženská elita prezidentský projev stoicky odseděla, rutinně tleskala ve správných okamžicích devadesátiminutového vystoupení.

Jak je tomu u Putinových projevů často, hlavním sdělením byl slib, že sociální a ekonomická situace lidu se zlepší. Putin sehrál dobře známou roli pečujícího otce: Zvýšení sociálních dávek tam, nová finanční pomoc onde.

Ale po mnoha letech ekonomické stagnace a snižování reálných příjmů nové sociální sliby nezlepšují náladu v zemi. I státem kontrolovaný institut VCIOM v lednu zaznamenal, že důvěra v Putina klesá: Jen zhruba třetina Rusů mu dosud věří - což je historicky nejnižší hodnota nedosažená od roku 2005. Důvodem je loňské rozhodnutí zvýšit věkovou hranici pro odchod do důchodu. Relativně velký počet Rusů proti novému zákonu protestoval.

Nově slibované výhody nezpůsobí, že by lidé zapomněli na rozčarování z důchodové reformy.

Není to však jen Putinova sociální agenda, co naráží na ruskou realitu. I když prezident slibuje lepší obchodní klima a zlepšení právního systému, americký investor Michael Calvey byl v Moskvě uvězněn a zůstává za mřížemi. Fakt, že jde plně politicky nestranného amerického byznysmena, který strávil 25 let investováním miliard do Ruska a regionů prostřednictvím privátního fondu Baring Vostok, otřásl moskevskými obchodními kruhy. Jen několik podnikatelů zřejmě bude dál důvěřovat Putinovým slovům.

Putinovy sliby zpochybňuje skutečnost, za kterou nese odpovědnost po mnoho let. V jeho posledním projevu je obsažena jistá ironie. Musel prohlásit, že v minulých projevech varoval před významným rozhořčením, ale dosud se věci nezlepšily.

Pokud jde o zahraniční politiku, Putinův projev také neobsahoval velká překvapení: Je dobře známo, že považuje masivní ruské zbrojení za pouhé obranné opatření, ale to neznamená, že je jen proto se takové tvrzení stává uvěřitelnějším. Na Západě existuje konsensus, že Kreml je zodpovědný za dezinformační kampaně; použití nervového jedu novičok v Británii; anexi Krymu; sestřelení dopravního letounu MH17 nad Ukrajinou; skrytou vojenskou intervenci na východě Ukrajiny; a porušování smlouvy INF.

Proto nové hrozba zbraněmi vůči Západu jsou politováníhodné, ale dlouho jsou součástí politických kalkulací - a bez nových počítačových simulací už z nich ani nejde takový strach.

